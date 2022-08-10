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53 минуты назад

Чистим зубки: врач госветклиники рассказала об уходе за питомцем

Вечерняя Москва

Уход за домашним животным помимо прочего подразумевает под собой ряд важных гигиенических процедур. Одна из них — чистка зубов. Ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Екатерина Дегтярова рассказала подробнее об этой процедуре и о ее важности для любимца.

Врач госветклиники рассказала об уходе за питомцем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врачи рекомендуют чистить зубы питомцам не реже одного раза в неделю. При этом зубная паста хозяина не подходит четвероногому другу — средства по уходу можно приобрести в любом зоомагазине.

Приучать любимца к чистке зубов нужно с 3-4-месячного возраста ­­— после смены молочных зубов. Но этот момент стоит уточнить с врачом вашей собаки или кошки — рекомендации могут отличаться в связи с породными особенностями.

"Эта процедура необходима для профилактики образования зубных камней и для предотвращения более серьезных заболеваний в дальнейшем. При этом просто чистки в домашних условиях может быть недостаточно. Профилактические визиты в ветеринарную клинику и правильный рацион питания помогут сохранить здоровье зубов",

— отметила специалист.

Чаще всего образование зубных камней связано с преобладанием мягкой пищи в рационе. Для того чтобы избежать этого, периодически давайте питомцу специальный сухой корм.

Раз в год любимца необходимо приводить к ветеринарному специалисту для осмотра ротовой полости. В некоторых случаях животному могут прописать профилактическую чистку зубов. Она проводится врачом при помощи ультразвукового скалера.

Привести питомца на осмотр или профилактическую чистку можно в любую госветклинику. В столице работают 26 таких лечебниц. Записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Также можно позвонить в круглосуточный контакт-центра для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25. Операторы ответят на вопросы об услугах в городских ветеринарных клиниках и помогут разобраться в любой ситуации, связанной с вашим питомцем.

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