Кто в СССР мог похвастаться самой большой зарплатой

Большие зарплаты в СССР и прочие привилегии вроде служебной "Волги" с водителем и дачи были у партийных чиновников. Но все же их зарплаты нельзя было назвать самыми завидными.
Ведь существовали люди с куда большим достатком. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Чем больше вреда здоровью наносит работа, тем выше зарплата –в СССР придерживались этого правила. Вот почему шахтеры (и особенно проходчики) могли заработать за месяц тысячу рублей. Разумеется, вдобавок к окладу шахтерам полагались льготы, премии и дополнительные отпуска.
Сейчас эта профессия далеко не так популярна, но в советские времена молодые специалисты нередко выбирали ее. И неспроста: в конце 70-х токарь 3-4 разряда зарабатывал 500 рублей в месяц, а токарь 6-го разряда тысячу рублей.
Рядовой советский гражданин довольствовался зарплатой в 120 рублей, в то время как Юрий Гагарин, к примеру, получал 515 рублей. Но и это еще не все: за каждый полет космонавтам выплачивали баснословные премии, а еще дарили машину с бесплатным бензином.
Спортивные победы в СССР ценились крайне высоко, поэтому и зарплата у спортсменов была соответствующая. Например, футболисты получали 200-300 рублей в месяц, а также премию 100 рублей за каждый выигранный матч. Кроме того, спортсменам также нередко дарили машины.