Кто в СССР мог похвастаться самой большой зарплатой

Большие зарплаты в СССР и прочие привилегии вроде служебной "Волги" с водителем и дачи были у партийных чиновников. Но все же их зарплаты нельзя было назвать самыми завидными.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» Кадр из фильма «Служебный роман»

Ведь существовали люди с куда большим достатком. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Шахтеры

Чем больше вреда здоровью наносит работа, тем выше зарплата –в СССР придерживались этого правила. Вот почему шахтеры (и особенно проходчики) могли заработать за месяц тысячу рублей. Разумеется, вдобавок к окладу шахтерам полагались льготы, премии и дополнительные отпуска.

Токари

Сейчас эта профессия далеко не так популярна, но в советские времена молодые специалисты нередко выбирали ее. И неспроста: в конце 70-х токарь 3-4 разряда зарабатывал 500 рублей в месяц, а токарь 6-го разряда тысячу рублей.

Космонавты

Рядовой советский гражданин довольствовался зарплатой в 120 рублей, в то время как Юрий Гагарин, к примеру, получал 515 рублей. Но и это еще не все: за каждый полет космонавтам выплачивали баснословные премии, а еще дарили машину с бесплатным бензином.

Спортсмены