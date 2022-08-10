Как свергли короля во время Великой французской революции

Всем известно, что Великая французская революция началась 14 августа 1789 года взятием Бастилии. Эта дата настолько важная, что отмечается сейчас во Франции как национальный праздник. Но с падением крепости-тюрьмы не была отменена монархия и король оставался главой государства еще три года, пока 230 лет назад, 10 августа 1792 года штурмом не был взят его дворец Тюильри.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Вопреки устоявшемуся мнению, революция во Франции на начальном этапе не стремилась к уничтожению монархии и свержению власти короля. Хотя, конечно, были среди восставших и республиканцы, даже радикальные, но на тот момент их время ещё не пришло, и они оставались в меньшинстве.

Видео дня

Основной массе идеальным виделось установление конституционной монархии, где жестко бы соблюдались законы, принимаемые избираемым парламентом, которые бы гарантировали основные права и свободы, провозглашенные знаменитой Декларацией о правах человека. Пример соседней и довольно процветающей Англии, где буржуазия давно получила многие права, был под боком и наверняка вдохновлял.

Тем более, что король Людовик XVI шёл на поводу у народных масс и, хоть под давлением, но подписывал все важные документы. Он же созвал Генеральные штаты – высший орган управления, который не собирался с 1614 года. От него впоследствии власть перейдет в руки Учредительного собрания и Конвента. То есть особых причин свергать короля не было.

Одним из толчков революции стало резко ухудшающееся экономическое состояние Франции – фактически она была банкротом. К этому добавились неурожаи последних лет и голод. А тут еще подписали договор с англичанами о свободной торговле и в страну хлынули более дешевые товары. Произошла череда банкротств, многие остались без работы.

Однако взятие Бастилии не привело к улучшению ситуации. Более того – она стала еще хуже, поскольку дворянство и аристократия начали эмигрировать и до кучи рухнула вся индустрия производства предметов роскоши, которая составляла изрядную долю французской экономики. И главное – огромная инфляция и как следствие дороговизна всего.

Но революций по экономическим причинам напрямую не бывает, это только то, что делает их возможными. Поэтому у восстаний 1792 года тоже был иной спусковой крючок. Это была война – в июле в переделы страны вторглись австро-прусские войска. При этом французская армия терпела поражения. В качестве причин называют низкий моральный дух, то, что дворяне не доверяли солдатам, а те им.

Поэтому в Париж стали стягиваться силы федератов – национальной гвардии. Таким образом столица оказалась заполнена вооруженными и революционно настроенными людьми. Авторитет Людовика XVI резко упал после попытки эмигрировать в июле 1791 года, когда его в последний момент задержали на границе с современной Бельгией, а тогда Австрийской Голландией. Кстати, король прикидывался русским дворянином.

Когда говорим о восстаниях лета 1792 года во множественном числе, то это не оговорка. Первый штурм резиденции короля состоялся еще 20 июня. И тогда революционерам тоже удалось ворваться во дворец. Они преодолели весьма упорное сопротивление стражи и вошли в покои короля. Точнее он сам открыл им дверь, когда те принялись ее ломать. И прокричал «Да здравствует нация!», что было одним из лозунгов революции. И даже напялил красный колпак, символ санкюлотов, и выпил с одним из них на брудершафт – тот притащился арестовывать короля с бутылкой вина.

Видя такое поведение Людовика XVI, восставшие как-то успокоились и покинули дворец. Всю эту сцену наблюдал молодой офицер Наполеон Бонапарт. В некоторых источниках приводят слова одного из его приятелей, бывшего в тот момент с ним. По его утверждению, Наполеон произнес, что «наш король полный кретин», и заявил, что он бы на его месте пальнул по толпе из пушки поскольку «она боится громких звуков». И уж точно разбил бутылку о голову наглеца.

Через какое-то время об этом случае стало широко известно в Европе, бежавшие дворяне с удовольствием рассказывали об ужасах революции. Тогда только что вступивший на престол император Священной Римской империи, а попросту говоря Австрии, Франц II пригрозил разрушить Париж, если повредят здоровью Людовика XVI. Понять его можно, он был ближайшим родственником королевы Марии-Антуанетты и беспокоился за судьбу ее и супруга. Ну и потом, какому самодержцу понравится когда свергают такого же коллегу? Отвратительный пример для подданных.

Но реакция на эту угрозу оказалась противоположной. Парижане вновь восстали и направились штурмовать Тюильри. В этот раз они перебили всю охрану короля, а самого его арестовали. Поскольку в штурме принимали участие отряды национальной гвардии из провинций, это позволило говорить об общенациональном восстании, а не просто парижан.