Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Малайзиец подал заявление в полицию и узнал, что числится мертвым

Газета.Ru

В Малайзии мужчина подал заявление в полицию и узнал, что числится мертвым, пишет LADBible. Путаница произошла из-за ошибки в документах.

Малайзиец внезапно узнал, что числится мертвым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал 71-летний Лоу Чун, он написал заявление в полицию, когда обнаружил, что потерял важный документ. Мужчина надеялся, что офицеры помогут ему найти пропажу, но вместо этого узнал от них, что числится мертвым.

«Я работаю в похоронном бюро уже столько лет, но никогда не думал, что буду в списке умерших»,

— пошутил Лоу.

Будучи юридически умершим в течение восьми месяцев, Чун столкнулся с некоторыми трудностями. Например, он не смог воспользоваться официальными документами и оплатить дорожный налог, что мешало его работе водителем. Кроме того, мужчина не смог принять участие в выборах.

Теперь малайзиец вместе с адвокатом пытается исправить эту ошибку и вновь оказаться «живым». Лоу беспокоится, что его банковские счета могут быть заморожены и он останется без денег.

Ранее мужчина, считавшийся мертвым, очнулся по дороге в морг и напугал врачей.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители