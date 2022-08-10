Малайзиец внезапно узнал, что числится мертвым

В Малайзии мужчина подал заявление в полицию и узнал, что числится мертвым, пишет LADBible. Путаница произошла из-за ошибки в документах.

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Как рассказал 71-летний Лоу Чун, он написал заявление в полицию, когда обнаружил, что потерял важный документ. Мужчина надеялся, что офицеры помогут ему найти пропажу, но вместо этого узнал от них, что числится мертвым.

«Я работаю в похоронном бюро уже столько лет, но никогда не думал, что буду в списке умерших»,

— пошутил Лоу.

Будучи юридически умершим в течение восьми месяцев, Чун столкнулся с некоторыми трудностями. Например, он не смог воспользоваться официальными документами и оплатить дорожный налог, что мешало его работе водителем. Кроме того, мужчина не смог принять участие в выборах.

Теперь малайзиец вместе с адвокатом пытается исправить эту ошибку и вновь оказаться «живым». Лоу беспокоится, что его банковские счета могут быть заморожены и он останется без денег.