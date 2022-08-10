Принцу Гарри посоветовали беречь своих кур

Курятник принца Гарри и Меган Маркл в их имении в Монтесито оказался под угрозой, поскольку неподалеку от имения заметили дикую пуму. Об этом пишет Daily Mail.

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Принца Гарри и Меган Маркл предупредили о пуме, которую видели в 8 км от их имения. Супругам, как и остальным жителям окрестностей, было настоятельно рекомендовано запереть свои дома из-за дикого зверя. Местная некоммерческая организация Montecito Association предупредила, что курятники могут стать легкой добычей для пумы.

«Мы хотим, чтобы все местные жители обезопасили свои дома и охраняли свои курятники и других животных, которые у них есть. Куры могут быть быстрым и легким источником пищи для диких животных, поэтому они должны быть в безопасности», — сказал исполнительный директор ассоциации Шэрон Бирн.

Эксперты предположили, что пума могла спуститься к людям в поисках пищи и воды из-за сильной засухи в Калифорнии. В связи с этим жителей также попросили убирать мусор, чтобы не привлекать животное, включать фонари и сигнализацию.