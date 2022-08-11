Снимок 50-летней давности вызвал споры в сети

«Это очень похоже на нашу семью в отпуске. У нас был зеленый универсал Plymouth 1962 года выпуска», — написал юзер. «Я помню, как в детстве мы с семьей устраивали подобные пикники во время поездок, но обычно останавливались подальше от дороги», — рассказал другой комментатор.