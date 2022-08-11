Почему космический корабль «Буран» был запущен всего один раз

Космический челнок «Буран» был создан в рамках проекта «Энергия». Этот проект считался очень перспективным, однако запустили космический корабль только через 14 лет. При этом вскоре после запуска проект свернули. Почему же так произошло?

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Многие в СССР думали о проекте «Энергия» как о бесполезной трате ресурсов. Но у этого проекта были и сторонники.

Вообще в действительности этот проект помог обновить оборудование множества предприятий и институтов. Более этого, «Энергия» считалась ключевой идеей, вокруг которой специалисты выстраивали другие интересные проекты. К примеру, это самолёт Ан-225, который был спроектирован для перевозки «Бурана».

Инженеры создавали челнок «Буран» для того, чтобы он мог перевозить различные грузы на орбиту. По внешнему виду он напоминал «Шаттл» США, однако по техническим параметрам был гораздо лучше.

Космический челнок смог приземлиться на Землю на автопилоте, а это казалось невероятным в те времена. Кроме того, к 1988 году этот проект был ещё очень далёк от завершения. Поэтому корабль совершил во время полёта всего два витка.

Главная недоработка заключалась в том, что у корабля не было полноценной системы управления. Несмотря на это, первый запуск был успешным.