Почти половина россиян (47 процентов) уверены в том, что инопланетные цивилизации существуют на самом деле. Об этом свидетельствуют данные одного из свежих социологических опросов. А треть соотечественников допускает, что инопланетяне существуют, но мы их никогда не увидим, и лишь девять процентов наших граждан заявили, что инопланетная тема — это бред бредовый.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Почему мы верим в «зеленых человечков»? Проще всего объяснить это тем, что образование стало хуже, а тяга к мракобесию, соответственно, острее, ведь как только представление об окружающем пространстве начинает опираться на тезис о том, что Земля наша — плоская, как тарелка, возникает вера во всякие «волшебности». Второе объяснение — хочется неких чудес. А вот с третьим объяснением чуть сложнее.

Видео дня

Не знаю, как вам, а мне идеи богоизбранности не близки. Да и каким должен быть уровень нескромности, чтобы полагать, что кроме нас, замечательных, да еще и собой пригожих, во Вселенной никаких иных вариантов разумных существ не существует? Да, возможно, они выглядят иначе: скажем, фиолетовенькие или в клеточку, и ног у них — по восемь штук, ушей — по шесть. Чтобы не выделяться внешностью среди нас, с их точки зрения редких уродцев, они умеют принимать привычный нам человеческий облик, хотя им он неприятен.

Не без участия ряда наших телеканалов в присутствие тех же рептилоидов в наших рядах поверили очень многие. А рептилоиды — ушлая братва, они прямо совсем как люди выглядят, и не отличишь, хоть фонарем в глаза свети — нахалы даже света не боятся. Да, инопланетяне есть, точно. Я в этом абсолютно убеждена, более того — они давно замешались в наши ряды и ассимилировались в них.