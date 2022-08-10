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1 час назад

Британку хотят выселить из дома, потому что в ее дворе слишком много растений

Газета.Ru

Британку хотят выселить из дома, потому что в ее дворе слишком много растений, пишет Daily Mail.

Британку хотят выселить из дома из-за ее растений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя Александра Уилсон-Джонс рассказала, что на прошлой неделе получила от владельца дома уведомление о выселении. По словам британки, причиной этому стали ее растения, которых, по мнению местной администрации, слишком много.

«У меня отличные отношения с арендатором. Просто я думаю, что хозяин дома не хочет быть втянутым в этот спор», — поделилась Александра.

Сама Уилсон-Джонс рассказала, что начала увлекаться садоводством после смерти матери — это помогло ей отвлечься. Александра убеждена, что от ее цветов больше пользы, чем вреда, но чиновники так не думают. Британку неоднократно предупреждала местная администрация, что ее растения мешают другим людям и нарушают технику безопасности.

«Герцогство беспокоит не то, что я причиняю какую-то опасность или вред. Вопрос сводится к тому, что у меня не было разрешения на высадку растений», — добавила она.

В администрации сообщили, что вопрос с Александрой находится на контроле, и они постараются найти компромисс.

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