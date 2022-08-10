Как заядлые любители кошек могут неосознанно их мучить

Заядлые любители кошек зачастую ведут себя с ними неправильно. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент с 120 добровольцами, которые должны были провести пять минут в компании трех кошек. Людей попросили вести себя так, как они обычно обращаются дома с питомцами. Кроме того, их попросили заполнить анкету о своем отношении к кошкам, где также были вопросы о добросовестности, экстраверсии, невротизме и открытости.

Выяснилось, что заядлые и опытные кошатники с большей вероятностью прикасались к чувствительным частям тела кошек, например к основанию хвоста или животу. Кроме того, владельцы нескольких кошек или люди, которые жили с кошками в течение длительного времени, с меньшей вероятностью давали питомцам возможность выбирать, как те сами хотят взаимодействовать со своими хозяевами, а также часто трогали хвост, лапы и чувствительные области спины — наименее предпочтительные части тела.