Почему люди на самом деле недооценивают голубей

Если вы спросите у человека, какая у него любимая птица, вряд ли он назовёт голубя. Многие люди считают голубей скорее паразитами и относятся к ним с презрением. Но доцент кафедры биологии и физиологии животных Королевского колледжа Холлоуэй Стив Португал считает, что эти птицы заслуживают лучшего отношения. На это есть несколько причин.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Люди нередко презрительно относятся к диким голубям. Они топают ногами, чтобы те улетели, и пытаются прогнать их со скамеек. Однако мало кто задумывается, какую роль голуби играют в городе.

Современные дикие голуби - это потомки диких сизых голубей. Одомашнили их люди потому, что они обладают отличными навыками навигации. Высотки и подоконники напоминают голубям об их естественной среде обитания: пещерах, скалах.

Хотя люди больше интересуются почтовыми голубями, между ними и дикими особями разницы особой нет. Отличие одних от других заключается в том, что одни живут на чердаке человека, другие - на городской площади.

Ориентируются почтовые голуби по запаху, магнитному полю Земли, инфразвуку. Кроме того, известно, что голуби могут осуществлять простые математические действия, как и обезьяны, а также отличать реально существующие слова от выдуманных.