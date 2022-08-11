Перечислены отличительные черты японской субкультуры мори

Японская субкультура мори, которая в переводе означает «лесная девушка», зародилась не так давно, в начале XXI века.

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Для данного стиля характерны определенные черты. В первую очередь это единение с природой. Так, причисляющие себя к субкультуре мори девушки не любят городской суеты. Наоборот, они ищут вдохновения в природе.

Также они любят побыть наедине с собой. Кроме того, мори присуща некоторая наивность и детскость. Дело в том, что большую роль в эстетике данной субкультуры играют волшебные сказки и предания.