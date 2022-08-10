Какое обмундирование красноармейцы не любили больше всего

Удобство в использовании боевой экипировки солдата, надежность и безопасность обмундирования играют огромную роль. В полевых условиях хорошее снаряжение бережет здоровье и силы бойца, а значит, и его жизнь. Советское снаряжение сороковых годов отличалось высокой износоустойчивостью и неприхотливостью в эксплуатации, но вот то, что касалось удобства и безопасности — эти качественные характеристики далеко не всегда были на высоте. Раздражение воинов вызывали противогазы — громоздкие, вечно болтающиеся в сумке и практически бесполезные. Учитывая чудовищный опыт Первой мировой войны, когда использование химического оружия деморализовало войска больше, чем наносило урона противнику, немцы отказались от его массового применения. Согласно уставам, средства химической защиты каждый боец обязан был носить и содержать в порядке, что доставляло лишние хлопоты. Нередко солдаты втихаря противогазы выбрасывали, а сумки для них использовали в качестве вещмешков.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Еще одна вещь, которая не устраивала бойцов РККА своей тяжестью, а вдобавок еще и ненадежностью — это советские лыжи. В начале войны они отличались низким качеством, были неудобными и тяжелыми. Один из бойцов знаменитых «белых дьяволов» так вспоминал об этом элементе экипировки: «Сплошной один брусок! Вот доску взяли, загнули так — все. Эти доски часто кривились». В результате советский лыжник двигался медленнее и с большим напряжением сил, что в боевой обстановке существенно снижало его возможности и увеличивало риск.

Видео дня

Еще одной бедой для ног красноармейца были ботинки и обмотки. В предвоенное время, когда армию быстро увеличили, обеспечить всех хорошими сапогами не удалось. Пехотинцам приходилось ходить в неудобных, тяжелых и довольно недолговечных кирзовых ботинках, что на маршах особенно усложняло жизнь. Особенно страдали от обмоток новобранцы: не умея их использовать, они неизбежно получали травмы. Зато государству такая обувь обходилась гораздо дешевле кожаных сапог. В армии весьма популярны были трофейные немецкие сапоги, изготовленные из кожи и подбитые крепкими гвоздями. По причине экономии эрзац-материалы использовались и для изготовления других элементов снаряжения. Самым парадоксальным из них были стеклянные фляжки для воды, в полевых условиях обеспечивающие воину скорее неминуемые порезы, нежели избавление от жажды. Но вскоре здравый смысл победил, и стеклянные фляги делать прекратили.

Некоторые части обмундирования оценивались двояко. Ботинки во время распутицы казались кому-то удобнее сапог, потому что сапоги застревают в грязи и нога вылетает при шаге из голенища. То же с шинелью в зимнее время — их могли оценивать кардинально по-разному. Ветеран М. Г. Абдуллин вспоминал: «Полы у шинели длинные. В походе или атаке это, конечно, минус: путается в ногах, приходится засовывать под ремень, чтобы не мешали бежать. А вот во время ночлега минус превращается в плюс — полами шинели очень удобно укрывать стынущие ноги».

Многие элементы снаряжения солдат и офицеров изменили к 1943 году в лучшую сторону как эстетически (например, многих обрадовало возвращение погон), так и практически. Одевать стали теплее, удобнее, больше стало сапог. Но существовали и элементы снаряжения, которые не любили до самого конца войны не из практических, а из чисто суеверных соображений. Конечно, речь идет о солдатских «медальонах» — небольшой черный пластиковый пенал, в который каждый обязан был положить бланк с заполненными личными данными — в случае гибели бойца медальон позволял его опознать и известить семью. Но почему-то красноармейцы массово считали заполнение бланка дурным знаком, что сделавший это непременно погибнет, ведь он уже подготовился. Абсолютное большинство солдат бланки поэтому не заполняли, а медальоны часто выбрасывали. И ничего нельзя было поделать с этим суеверным пренебрежением к установленным «сверху» правилам. В лучшем случае солдаты выцарапывали свои имена и фамилии на алюминиевых ложках и котелках. В практике поисковиков заполненные медальоны — крайне редкая и очень ценная находка, позволяющая рассказать потомкам убитого воина о судьбе их павшего за Родину предка.