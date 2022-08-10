Проклятие Тутанхамона: что стало с учеными, вскрывшими гробницу фараона

Мистическое проклятие Тутанхамона - довольно известная легенда, по которой был даже снят приключенческий фильм. Якобы гробница египетского фараона защищена сильнейшими проклятиями, которые убивают всех, кто потревожит покой умершего правителя. Кем на самом деле был Тутанхамон и что стало с учеными, нашедшими древнее захоронение? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Тутанхамон: проклятие гробницы" Кадр из фильма "Тутанхамон: проклятие гробницы"

Кто такой Тутанхамон

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Тутанхамон - египетский фараон XVIII династии, умерший около 1323 года до н.э. Он вступил на престол в 10 лет, а умер в 18, поэтому его роль в правлении, по мнению историков, сильно преувеличена. Все это время за него правили Египтом другие люди. Имя Тутанхамона стало известно благодаря его гробнице, мистическим слухам, книгам и кинематографу. До того, как 17 февраля 1923 года была обнаружена усыпальница, Тутанхамон, при рождении Тутанхатон, считался непримечательной личностью в историческом масштабе, его существование в принципе ставили под вопрос. Частые кровосмешения в роду привели к генетическим дефектам юного фараона. Он был слабым, болезненным и хромал из-за врожденных проблем с лодыжкой. В гробнице нашли десятки тростей, подтверждающих этот факт.

Кто нашел гробницу фараона

Все началось с того, что английский археолог Говард Картер предложил собирателю египетских артефактов лорду Карнарвону, финансировавшему экспедиции, начать раскопки в Долине царей рядом с городом Луксором. На тот момент, в начале 20 века, там было обнаружено много гробниц фараонов, но все они были разграблены. Но исследователь был уверен, что есть сохранившаяся усыпальница, принадлежавшая именно фараону Тутанхамону, так как в одной из шахт было найдено несколько личных вещей правителя. И он Картер не прогадал.

"Шесть сезонов подряд мы вели здесь археологические работы, и сезон проходил за сезоном, не принося результатов. Мы вели раскопки месяцами, трудились с предельным напряжением и не находили ничего. Только археологу знакомо это чувство безнадежной подавленности. Мы уже начали смиряться со своим поражением и готовились оставить долину, чтобы попытать счастья в другом месте. И в этот момент, едва кирка погрузилась в землю в последней отчаянной попытке, мы сделали открытие, которое превзошло все наши самые смелые мечты", - писал он впоследствии в своей книге "Гробница Тутанхамона".

Усыпальница действительно оказалась нетронутой мародерами. Там было найдено около 700 древних вещей фараона. Ученые вскрыли саркофаг Тутанхамона для изучения мумии.

Проклятие

Через три месяца после торжественного открытия погребальной камеры с саркофагом Тутанхамона из жизни ушел 56-летний лорд Каранарвон. Затем один за другим умерли другие участники открытия усыпальницы или раскопок. Среди них - американский миллионер Джордж Гулд, член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей, брат Карнарвона, путешественник и дипломат полковник Обри Герберт, археолог Артур Мейс, рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд и секретарь Говарда Картера капитан Ричард Бартель.

На совпадение обратил внимание археолог и журналист Артур Вейгалл, работавший в газете Daily Mail. Он стал писать статьи и книги о загадочных смертях, после чего легенда о проклятии Тутанхамона ушла в массы. Например, мистическая история всерьез увлекла писателя Артура Конана Дойла.

Легенда настолько укрепилась, что проклятием стали объяснять и смерти людей, которые скончались через десятки лет после открытия гробницы. К примеру, дочь лорда Карнарвона леди Эвелин, тоже присутствующая тогда в усыпальнице, скончалась уже в старости в возрасте 79 лет. Археолог Говард Картер умер через 16 лет после обнаружение гробницы Тутанхамона, а журналист Артур Вейгалл на пять лет раньше, что тоже связали с проклятием египетского фараона.