Работа без отпуска и еще 4 привычки, из-за которых мы глупеем

Помочь мозгу сохранять подвижность можно, отказавшись от вредных ритуалов.

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По статистике, всего 30—40 лет назад у большинства людей память была значительно лучше, чем у тридцатилетних сейчас. И на это множество причин: в голове приходилось держать дни рождения близких, номера телефонов, адреса и множество другой информации.

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Сейчас все данные хранятся в смартфоне, они же напоминают нам о важных событиях. Специалисты уверены, что несколько привычек ухудшают память, отказавшись от них, вы можете помочь работе мозга.

Вредная привычка №1: искать любую информацию в сети

Всего пара кликов и перед вами вся информация мира, любые знания. Не нужно помнить дату Куликовской битвы или письмо Татьяны Онегину. Поисковики знают все. Но эксперты считают, что привычка лезть в сеть за ответом на каждый вопрос делает наш мозг ленивым и ухудшает память.

Попробуйте искать информацию в бумажных источниках, записывать значимые даты и заучивать номера телефонов.

Вредная привычка №2: скроллить ленту в социальных сетях

Это занятие называют жевательной резинкой для мозга. Лайки, репосты, листание ленты заставляет нас меньше концентрироваться. Со временем мозг отвыкает быть сосредоточенным на одной задаче. Конечно, полностью отказаться от социальных сетей не получится, поэтому попробуйте выделять для них конкретное время. Например, один час вечером и полчаса в середине дня.

Вредная привычка №3: Работа без больничных и выходных

Кажется, не отвлекаться ни на день от рабочего процесса полезно, но эксперты считают, что это совсем не так. Мозгу необходимо восстанавливаться, а перегружая его, вы со временем заметите, что когнитивные функции ухудшились.

Если чувствуете себя простуженным, останьтесь дома и позвольте себе отдохнуть.

Вредная привычка №4: Отказываться от оффлайн общения

Переписываться с друзьями в социальных сетях очень удобно, не надо выделять время на встречу. Но без живого общения мозг чахнет, именно встречи с друзьями, разговоры помогают создавать новые нейронные связи, заряжаться эмоциями.

Даже настоящему интроверту иногда нужно «выходить из подполья».

Вредная привычка№5: Питаться жирной пищей

Речь идет в первую очередь о продуктах с высоким содержанием животных насыщенных жиров: жирного мяса и мясопродуктов, сливочного масла, других молочных продуктов, кондитерских изделий. Они тормозят выработку дофамина, который необходим для корректной работы клеток мозга. Лучше заменить их на авокадо, красную рыбу и растительные масла.