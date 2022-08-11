Ученые не нашли запутавшегося в сетях в Охотском море кита

Поисковая группа потеряла в Охотском море след гренландского кита, которому требуется помочь в освобождении от рыболовных сетей. Как рассказал в четверг ТАСС участник экспедиции и член Совета по морским млекопитающим Григорий Цидулко. Всего на поиски животного потратили 52 ходовых часа.

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Кит запутался в рыбацких сетях недалеко от острова Рейнеке в Охотском море. В спасательную группу вошли сотрудники компании-туроператора "Дальневосточные экспедиции", специалисты совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН, Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа". В первую встречу спасателям удалось срезать большую часть снастей с животного, однако для последней операции понадобилось специальное оборудование с берега.

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"Вчера после затяжного периода туманов и штормов поисковая группа вышла на поиски кита. Был обследован обширный район. В месте последней встречи краснокнижного животного, запутавшегося в сети, в районе залива Рейнеке, кит обнаружен не был",

- сообщил собеседник агентства.

По его словам, после этого решили расширить район поиска. Группа проследовала в сторону Шантарских островов, где обследовала основные места концентрации гренландских китов. Поиски продолжались до 20:30 (13:30 мск). Их прекратили с наступлением темноты, пострадавшего кита не обнаружили.

"Всего с момента начала поисковых мероприятий на поиски было потрачено 52 ходовых часа. Научные группы продолжат работы в районе до середины или конца сентября, ученые и капитаны туристических судов будут сообщать об обнаружении китов, запутавшихся в сетях, своему руководству и в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. В случае обнаружения пострадавших китов будут приложены все возможные усилия для оказания им помощи",

- добавил Цидулко.