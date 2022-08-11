Москвичи поделились воспоминаниями о лихих 90-х

Воспоминаниями о лихих 90-х с «Мослентой» поделились жители южного района Москвы Орехово-Борисово.

Фото: Мослента Мослента

«За годы жизни здесь со мной произошло несколько интересных случаев. Например, я был свидетелем покушения на предпринимателя Самвела Мардояна по прозвищу Гамлет. Тогда еле успел спрятаться, и автоматная очередь прошла над моей головой. Было это в 1996 году», — рассказал 39-летний Максим, уточнив, что Мардоян тогда выжил.

Позднее, в 1998 году, на глазах собеседника «Мосленты» убили крупного авторитета Николая Ветошкина по прозвищу Витоха. «"Посчастливилось" в тот момент идти через дорогу», — вспомнил Максим.

Музыкант рок-группы Via Park, 37-летний Алексей переехал в Орехово-Борисово в 1993-м. По его воспоминаниям, то время было «жестковатым».

«Криминальные разборки происходили постоянно, а после убийства лидера "Ореховской" ОПГ Сильвестра в 1994-м в районах началась самая настоящая война»,

— рассказал он, отметив, что убийства криминальных лидеров, предпринимателей, адвокатов происходили в то время на каждой улице. «Я помню, когда был маленьким, говорили про такие вещи на Маршала Захарова, в Ореховом проезде, Кустанайской улице, Елецкой улице», — уточнил музыкант.