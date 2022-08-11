Никола Осенний: что нельзя делать 11 августа

В народном календаре 11 августа отмечается праздник Калинник, который также многие знают как день Николы Осеннего. Такое название он получил благодаря святому, которого почитают православные христиане в этот день — Николаю Чудотворцу. В материале “Рамблера” — о том, как нужно провести 11 августа.

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Согласно одному из названий праздника, в этот день была особенно актуальна ягода калина. Она считается целебной и в обычные дни, но 11 августа ей придавали особенные свойства. Так, с утра было принято умываться водой, куда добавляли ягоды калины. Считалось, что тот, кто проведет такой ритуал, будет здоров на протяжении года, а женщины верили, что эта процедура может продлить молодость. В этот день на столе были блюда из калины: пироги, варенье, кисель и чай.

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Считается, что сон, который приснился вам в ночь с 10 на 11 августа, может рассказать вам о том, что происходит с вашим здоровьем. Если вам снились кошмары, то стоит сходить к врачу. В том случае, если сон был хорошим, то с вашим здоровьем все в порядке, и не стоит беспокоиться и искать у себя различные недуги.

Что нельзя делать 11 августа

В этот день нельзя заниматься финансовыми вопросами до обеда. Если у вас есть такая возможность, лучше отложить их решение до второй половины дня. Считается, что если вы будете работать с деньгами с самого утра, то можете остаться с пустым кошельком.

Также нельзя скупиться и отказывать в помощи другим людям. Если у вас просят дать в долг, и у вас есть деньги, то лучше расстаться с ними на некоторое время. Те, кто не выполнят этот запрет, рискуют сами остаться без всего.

Так как в эту дату чествовали калину, ее нельзя было рубить и срезать ветви — это принесет лишь несчастье. Также нельзя подходить к растению с дурными мыслями, иначе можно лишиться здоровья.

Внимательнее относитесь к своим близким людям. Старайтесь не ссориться, а все конфликты лучше всего сводить на “нет”. Если произойдут серьезные обиды, то лучше разрешить их сегодня, иначе начнется длительная вражда.

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