Вещи, которых нет в домах США, но есть в российских

Когда русский человек приезжает в США, он удивляется тому, насколько по-разному устроен быт у людей в этих двух странах. Например, русские удивляются, что американцы предпочитают жить в домах, а не в квартирах, а также тому, что в США нормально ходить по дому в уличной обуви. Однако различия можно найти даже в том, как устроены дома и квартиры в России и США. О том, чего нет в американских домах, но есть в русских — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Прихожая

Видео дня

В домах у американцев нет прихожей, где можно было бы оставить уличную обувь и верхнюю одежду. Около двери может висеть небольшая вешалка, куда можно повесить легкие куртки, а также зонт. Прихожие можно встретить в северных районах, где значительно холоднее и требует много теплой одежды зимой.

В США прихожие не нужны из-за того, что по дому можно ходить в обуви с улицы, а также благодаря теплому климату в огромных теплых куртках ходят редко. Если такое все-таки случается, то их несут в специальную кладовую после того, как заходят домой.

Душ со шлангом

В американских квартирах вы не найдете душа со шлангом, лейка будет прикреплена к стене или к потолку. Кроме того, ее нельзя будет регулировать. В отелях, где часто останавливаются иностранцы, есть душ с гибким шлангом, а вот в квартире у американцев вы такого не найдете.

Истоков такого решения вы найти не сможете, но для людей, живущих в США, такой душ уже давно стал привычным. Они принимают душ так и удивляются, зачем в европейских странах нужен еще и шланг, который будет занимать дополнительное место.

Стиральная машина

В небольших городах в домах действительно есть стиральные машины, так как до прачечной ехать, как правило, довольно далеко. В более крупных населенных пунктах, и уж тем более в мегаполисах стиральную машину вы не найдете. Вам придется ехать в прачечную.