Мужчина поймал гигантского карпа

Житель Пермского края поймал огромного карпа. Своим уловом молодой человек поделился в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Утро сегодня выдалось очень жарким, сидел без надежд уже. Но тут пришел на старое закормленное место. Подсек, а там оказалось вот это чудо. Удочка была в шоке от такой рыбки, полтора часа он мне не давался»,
— рассказывает Кирилл Долматов в сообществе рыбаков свои впечатления.
Место, где располагается пруд, молодой человек раскрывать не стал несмотря на уговоры товарищей по увлечению. Вес пойманного карпа превышает 6 кг.
Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермском рыбаке. Мужчина поймал сома, размером с самого рыбака.
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