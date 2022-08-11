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2 часа назад

Пермяк поймал гигантского карпа

Ura.Ru

Житель Пермского края поймал огромного карпа. Своим уловом молодой человек поделился в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина поймал гигантского карпа
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Утро сегодня выдалось очень жарким, сидел без надежд уже. Но тут пришел на старое закормленное место. Подсек, а там оказалось вот это чудо. Удочка была в шоке от такой рыбки, полтора часа он мне не давался»,

— рассказывает Кирилл Долматов в сообществе рыбаков свои впечатления.

Место, где располагается пруд, молодой человек раскрывать не стал несмотря на уговоры товарищей по увлечению. Вес пойманного карпа превышает 6 кг.

Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермском рыбаке. Мужчина поймал сома, размером с самого рыбака.

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