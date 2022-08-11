Загадка “Марии Целесты”: куда бесследно пропал экипаж судна

В начале декабря 1872 года Дэвид Морхауз находился в море. Как подобает его капитанскому званию, он внимательно изучал окрестности. Вдруг мореплаватель заметил силуэт корабля. Сперва Дэвид принял увиденное за дрейфующие обломки. Подплыв ближе, капитан понял: перед ним знакомый корабль. Морхауз отдал приказ матросам бригантины “Деи Грация” подняться на судно, экипаж которого не реагировал ни на какие сигналы. Что шокировало подопечных Морхауза, расскажет “Рамблер”.

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“На Марии Целесте все в порядке”

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Капитан Бенджамин Бриггс возглавил команду “Марии Целесты” незадолго до ее отплытия. В новый рейс – в итальянскую Геную – мореплаватель решил взять с собой дочь Софию и супругу Сару. Корабль покинул порт Стейтен-Айленд в Нью-Йорке 5 ноября 1872 года. А спустя месяц судно обнаружили моряки бригантины “Деи Грация”.

Поднявшись на борт, они внимательно изучили каждый его уголок. Этому никто не препятствовал: на корабле не оказалось ни души. На поручнях правого борта “Целесты” матросы обнаружили глубокие зарубки топором – вероятно, там крепилась исчезнувшая спасательная шлюпка. В каюте штурмана не было документов, но остался бортовой журнал. Последняя запись от 24 ноября 1872 года гласила:

“На Марии Целесте все в порядке”.

Матросы ощутили, как по коже пробегает мороз. Если все было в порядке, то кто забрал с собой секстант и хронометр? Документы? Навигационные книги? Почему компас был разбит, а штурвал – не снят? В трюме было небольшое количество воды, вероятнее всего, попавшее туда из-за незакрытых люков. Груз – спирт в бочках – совершенно не тронут.

Не менее жуткая картина предстала перед незваными гостями, когда те пришли к камбузу – там, по некоторым свидетельствам, на плите стоял свежий и мягкий хлеб, накрыт обед, налит чай. В каюте капитана и его жены был небольшой беспорядок: лежали игрушки Софии, стояла швейная машинка с незаконченным шитьем и масленкой. Драгоценности Сары лежали на своем месте. Создавалось впечатление, будто экипаж не планировал покидать судно надолго и вот-вот вернется к привычным делам.

“Марию Целесту” отбуксировали в порт Гибралтара. Там Британское Адмиралтейство инициировало расследование странного инцидента. Генеральный прокурор Фредерик Солли-Флуд занялся проверкой обстоятельств исчезновения экипажа. Он обнаружил меч, испачканный в чем-то, похожем на кровь, но то оказалось неизвестное техническое вещество. Версия с мятежом отметалась.

Также было подтверждено, что корабль не попадал в шторм и не сталкивался с другими судами – его обшивка оставалась цела, во внутренних помещениях не оказалось бардака. Та масленка у швейной машинки наверняка опрокинулась бы, если бы “Целесту” сильно качало на волнах.

Чиновнику пришлось завершить расследование. Однозначных выводов или версий произошедшего у него не было.

Версии произошедшего

Слухи о корабле-призраке быстро распространились. История “Марии Целесты” возбуждала воображение горожан и подстегнула к изобретению самых невероятных версий. В частности, нашлись те, кто решил, что весь экипаж судна утянул на морское дно гигантский кальмар или спрут. Более приземленная версия – их взяли в плен пираты. Почему не ограбили? На этот вопрос у людей ответа не было.

Существовало также мнение, что на корабле кто-то сошел с ума, убил и выбросил за борт остальных пассажиров “Целесты”, после чего прыгнул в воду сам.

В прошлом столетии, когда люди стали чаще говорить об НЛО, родилась версия с похищением команды инопланетянами или внеземными существами, которые попали на Землю через брешь в Бермудском треугольнике.

А существует теория Кобба, одного из родственников пропавшего без вести капитана “Целесты”. Он заявил, что причиной трагедии стало испарение спирта из бочек. Пары спровоцировали взрывы, которые напугали Бриггса. Он решил временно эвакуировать экипаж, но трос шлюпки оборвался, и несчастных унесло в море. Там они и погибли.

Эту версию в 2006 году решил проверить химик Андреа Селла из Университетского колледжа Лондона. Он создал модель трюма корабля и спровоцировал взрыв бутана. Его “трюм” из картонных коробок не пострадал.

Еще одна приземленная гипотеза заключалась в том, что “Целеста” столкнулась с дрейфующим островом. Так считал мореплаватель Дод Орсборн. Он аргументировал версию тем, что в устье подводной реки под территорией Мавритании рождаются эти опасные островки, способные посадить на мель любое судно. Мол, команда решила спастись на шлюпке, но погибла. Однако ученые считают, что вдали от берега появление такой нестабильной суши невозможно.

Существовала также версия о мошенничестве со страховыми выплатами. Якобы между Бриггсом и Морхаузом была договоренность. Мол, экипаж “Целесты” признают погибшим. Выплатят деньги, а капитаны их поделят. Тем не менее сложно представить, что заговор, в котором участвовало десятка два человек, никогда не был раскрыт.