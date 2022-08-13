Кинолог раскрыл причины боязни собаки выходить на улицу

Причины, по которым собака может бояться выходить гулять на улицу, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, это может быть связано с проблемой социализации.
«Важно расширять горизонты для собаки, знакомить ее с окружающим миром как можно раньше. Если щенок с рождения осторожен, то долгий отказ от первых прогулок может привести к проблемам с поведением в будущем», — предупредил кинолог. Он рекомендовал знакомить щенка с внешним миром до четырехмесячного возраста.
Еще одной причиной отказа выходить на улицу Голубев назвал негативный опыт. Например, собака могла испугаться громкого звука или человека. Эта частая проблема животных, взятых из приюта.
Кроме того, резкая смена поведения или отказ от прогулок могут быть признаками заболевания у питомца, предупредил Голубев.
«Если собака находится в панике, не нужно тянуть ее за поводок, продолжая прогулку. Постарайтесь ее отвлечь, ласково называя по имени. Возьмите с собой любимые игрушки и лакомства собаки, попробуйте поиграть вместе с ней на улице. Когда она осмелится самостоятельно продолжить прогулку, обязательно похвалите ее за это и давайте лакомство», — посоветовал специалист.