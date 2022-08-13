Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
52 минуты назад

Кинолог раскрыл причины боязни собаки выходить на улицу

Мослентаиещё 1

Причины, по которым собака может бояться выходить гулять на улицу, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, это может быть связано с проблемой социализации.

Кинолог раскрыл причины боязни собаки выходить на улицу
Фото: МослентаМослента

«Важно расширять горизонты для собаки, знакомить ее с окружающим миром как можно раньше. Если щенок с рождения осторожен, то долгий отказ от первых прогулок может привести к проблемам с поведением в будущем», — предупредил кинолог. Он рекомендовал знакомить щенка с внешним миром до четырехмесячного возраста.

Еще одной причиной отказа выходить на улицу Голубев назвал негативный опыт. Например, собака могла испугаться громкого звука или человека. Эта частая проблема животных, взятых из приюта.

Кроме того, резкая смена поведения или отказ от прогулок могут быть признаками заболевания у питомца, предупредил Голубев.

«Если собака находится в панике, не нужно тянуть ее за поводок, продолжая прогулку. Постарайтесь ее отвлечь, ласково называя по имени. Возьмите с собой любимые игрушки и лакомства собаки, попробуйте поиграть вместе с ней на улице. Когда она осмелится самостоятельно продолжить прогулку, обязательно похвалите ее за это и давайте лакомство», — посоветовал специалист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители