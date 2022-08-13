Кинолог раскрыл причины боязни собаки выходить на улицу

«Если собака находится в панике, не нужно тянуть ее за поводок, продолжая прогулку. Постарайтесь ее отвлечь, ласково называя по имени. Возьмите с собой любимые игрушки и лакомства собаки, попробуйте поиграть вместе с ней на улице. Когда она осмелится самостоятельно продолжить прогулку, обязательно похвалите ее за это и давайте лакомство», — посоветовал специалист.