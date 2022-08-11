Почему без термитов и муравьев не было бы цивилизации

Не секрет, что древние люди осваивали в первую очередь те земли, где был доступ к воде и еде. “Египет — это дар Нила”, – утверждал древнегреческий историк Геродот. Однако палеэнтомологи готовы оспорить это мнение. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Для начала стоит отметить, чем занимаются те самые палеэнтомологи. Все просто: это энтомологи, которые изучают ископаемые останки древних насекомых. В результате исследований человечество получает возможность осознать, какой на самом деле великий вклад в развитие цивилизации вносят крылатые и жужжащие существа.

Взять к примеру термитов и муравьев. В своей книге “Бог и мировое зло” (1941) религиозный философ Николай Лосский назвал этих насекомых “царями Земли”. И не случайно. Африканские термиты существуют преимущественно под землей. И ежегодно эти трудолюбивые существа выносят на поверхность около пяти тонн грунта. Еще бы: обычный самец-рабочий живет до двух лет, а самка-королева – до 50.

Таким образом, за тысячу лет термиты успевают переворошить верхний слой почвы в дождевом лесу у озера Виктория – глубиной около полуметра. Под действием осадков разрытая земля смывается с Восточно-Африканского плато в дельту Нила. По мнению палеоэнтомолога Александра Храмова, автора книги “Краткая история насекомых” труд этих насекомых сыграл роль в разливе Нила и, как следствие, появлении египетской цивилизации.