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1 час назад

Почему без термитов и муравьев не было бы цивилизации

Мира Маркина

Не секрет, что древние люди осваивали в первую очередь те земли, где был доступ к воде и еде. “Египет — это дар Нила”, – утверждал древнегреческий историк Геродот. Однако палеэнтомологи готовы оспорить это мнение. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Почему без термитов и муравьев не было бы цивилизации
Фото: flickr.comflickr.com

Для начала стоит отметить, чем занимаются те самые палеэнтомологи. Все просто: это энтомологи, которые изучают ископаемые останки древних насекомых. В результате исследований человечество получает возможность осознать, какой на самом деле великий вклад в развитие цивилизации вносят крылатые и жужжащие существа.

Взять к примеру термитов и муравьев. В своей книге “Бог и мировое зло” (1941) религиозный философ Николай Лосский назвал этих насекомых “царями Земли”. И не случайно. Африканские термиты существуют преимущественно под землей. И ежегодно эти трудолюбивые существа выносят на поверхность около пяти тонн грунта. Еще бы: обычный самец-рабочий живет до двух лет, а самка-королева – до 50.

Таким образом, за тысячу лет термиты успевают переворошить верхний слой почвы в дождевом лесу у озера Виктория – глубиной около полуметра. Под действием осадков разрытая земля смывается с Восточно-Африканского плато в дельту Нила. По мнению палеоэнтомолога Александра Храмова, автора книги “Краткая история насекомых” труд этих насекомых сыграл роль в разливе Нила и, как следствие, появлении египетской цивилизации.

Если говорить о муравьях, то они ранее помогали человеку выжить, обеспечивая его дичью. А дело все в том, что рыжие лесные муравьи сами по себе защищают лес от вредителей, употребляя вредных личинок и гусениц в пищу. И сами рано или поздно становятся кормом для дятлов, глухарей, тетеревов. Поэтому опытные охотники быстро заметили: где образовался муравейник, там весной и глубокой осенью всегда водится дичь.

Истории,Александр Храмов,Николай Лосский,
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