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5 часов назад

Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»

Lenta.ru

Пользователи Reddit сочли «самого толстого человека XIX века» недостаточно крупным. К такому выводу они пришли во время обсуждения фотографии Ченси Морлана (Chauncey Morlan), которого в 1890 году можно было встретить в цирке уродов из-за веса, который его современникам казался избыточным. Снимок опубликовал пользователь с ником coolandschmidt.

Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
Фото: unsplash.comunsplash.com
Lenta.ru

Большинство комментаторов решили, что человек на снимке выглядит так же, как и люди, которых можно встретить при совершении покупок в американской сети магазинов Wallmart, а также в казино Лас-Вегаса. Другие отметили, что в 2022 году человек, который обладает такими формами, даже не получил бы от государства специализированный мопед, который сегодня в США используют люди с лишним весом.

«Раньше люди были готовы заплатить большие деньги за то, чтобы увидеть человека с лишним весом. Сейчас это можно сделать бесплатно, достаточно лишь прогуляться по любой улице, и вы увидите сотни таких людей», — без удивления констатировал один из участников обсуждения.

При этом комментаторы из-за пределов США отметили, что в Европе видели людей со значительным лишним весом лишь несколько раз за всю жизнь. Американцы в ответ на это согласились с тем, что ожирение — преимущественно проблема их страны, от которой страдает значительная часть населения.

Ранее пользователь Reddit под ником KerryPerezgt опубликовал фотографию семейного обеда на обочине, сделанную в 1970-х годах. Снимок 50-летней давности вызвал споры в сети. Пользователи стали рассуждать о том, насколько безопасен такой отдых рядом с дорогой.

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