Народные приметы в Силин день: что нельзя делать 12 августа

12 августа в народном календаре значится как Силин день. Он назван в честь апостола Сила, память которого чтут православные христиане в эту дату. О том, что можно и что нельзя делать сегодня — в материале “Рамблера”.

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Наши предки в Силин день занимались заготовкой банных веников из осины. Их применяли в банях зимой для того, чтобы укрепить здоровье и избавиться от различных недугов.

12 августа нужно усердно работать даже тем, кто этого делать не может. Если немощный человек возьмется в этот день за труд, то в будущем подобные вещи будут ему даваться гораздо легче.

Если у человека есть проблемы с ногами. Например, боли и болезни с сосудами, нужно сорвать 12 августа подорожник и сделать компресс. Тогда неприятные ощущения перестанут беспокоить.

Что нельзя делать 12 августа

В Силин день нужно быть осторожным с острыми предметами. Поэтому сегодня не рекомендуется ходить на косметические процедуры, особенно на маникюр и педикюр. Есть вероятность, что вы получите травму. Если есть возможность порезать что-то без ножа, то лучше отломить. Наши предки, например, делили хлеб руками.

Не стоит сегодня передать. Старайтесь выходить из-за стола с легким чувством голода. Считается, то если набить в этот день живот, то на протяжении следующего года вас будут преследовать проблемы с финансами. Лучше также не употреблять в пищу соленое, жареное и острое.

Если у вас есть возможность помочь кому-то, не отказывайте в этом бездомным, нуждающимся и животным. Если ослушаться этого запрета, вас может ждать серьезная неудача. Также не стоит рассказывать плохие сны другим людям до обеда, иначе они сбудутся.