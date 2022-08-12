Почему "Неизвестная" Крамского приносит несчастья

Картина "Неизвестная", пожалуй, самая известная работа художника Ивана Крамского. Отчасти этот портрет привлекает внимание общественности за счет того, что он окутан множеством тайн. Более того, существует мнение, что картина проклята и приносит несчастье даже обладателям репродукции. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: "Неизвестная" И.Н.Крамской "Неизвестная" И.Н.Крамской

Уже несколько лет ценители искусства бьются над вопросом – кто же изображен на картине художника? Кто-то считает, что Крамскому позировала реальная девушка. Но кто именно?

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Версий довольно много. Согласно одной из них, художнику позировала крестьянка Матрена, связавшая себя узами брака с князем Бестужевым. Другая версия гласит, что на картине изображена девушка-лезгинка, наследница полковника из азербайджанских кусар. И наконец, некоторые считают, что "Незнакомка" – это супруга императора Александра II, Екатерина Долгорукова-Юрьевская. Однако, если взглянуть на дагерротипы Юрьевской, станет очевидно, что она совсем не похожа на загадочную девушку, которую написал Крамской.

Картина принесла несчастье художнику сразу после того, как он ее закончил. Крамской был уверен, что "Незнакомка" будет выставляться в московской Третьяковской галерее. Однако у одного из основателей знаменитой галереи – Павла Третьякова –было другое мнение на этот счет. Меценат заявил, что не будет покупать "Незнакомку".

Так работа Крамского оказалась в частной коллекции и тут же принесла неприятности в дом нового владельца. Очень скоро "одурманенная" полотном супруга обладателя картины ушла от него к своему любовнику. Убитый горем муж пытался утопить горе в бутылке, а еще распродал имущество – в том числе и знаменитую картину.

Второму хозяину "Незнакомка" также не принесла счастья. Пожар уничтожил его дом и все имущество, но сама картина при этом совсем не пострадала. Третий человек, чей дом украсила работа Крамского, очень скоро после приобретения разорился.