Как знаменитая актриса на 10 лет попала в плен КНДР

История судьбы некогда популярной в Южной Корее актрисы Чхве Ынхи сама могла бы стать отличным сценарием к фильму. Но к фильму жуткому, ведь однажды артистку похитила КНДР и долгое время держала в плену. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Hometown in My Heart" Кадр из фильма "Hometown in My Heart"

Чхве Ынхи дебютировала в большом кино, когда ей было 20 лет –юность актрисы пришлась на послевоенное время. Дебют оказался успешным, и карьера кореянки пошла в гору. К середине 70-х на ее счету уже было 130 картин, а еще признание публики. Однако именно в это время личная жизнь Ынхи пошла по наклонной: она развелась со своим мужем режиссером Син Сан Ока.

Вдобавок к этому актрисе все реже стали предлагать интересные роли, поэтому когда загадочный китайский бизнесмен предложил ей открыть собственную киностудию, она, не раздумывая, согласилась.

Однако бизнесмен оказался северокорейским шпионом – он похитил Ынхи и увез в Северную Корею. Согласно одной из главных версий, похищение провернули для того, чтобы выманить в КНДР ее экс-супруга и сделать его главным режиссером страны.

Син Сан Ока не смог оставить бывшую жену в беде и отправился в Северную Корею на ее поиски. Там его завербовали и заставили снимать пропагандистское кино. Заключение режиссера и актрисы длилось 10 лет. Несмотря на то, что их держали в КНДР силой, пара подходила к своей работе ответственно. За годы заточения они сняли несколько картин, некоторые из которых даже получили признание за рубежом. Например, фильм "Соль" (1985) отметили на московском кинофестивале. Помимо этого, успех сыскала адаптация американской "Годзиллы" – фильм "Пульсагари".