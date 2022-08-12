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1 час назад

Антропологи выяснили, от чего людям пришлось отказаться ради речи

Газета.Ru

Утрата небольших тканевых структур голосового аппарата могла иметь важное значение для эволюции человеческой речи, считают антропологи из Киотского университета. Работа ученых была опубликована в журнале Science.

Антропологи выяснили, от чего людям пришлось отказаться ради речи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые сравнили голосовой аппарат человека и 43 приматов. Оказалось, что в процессе эволюции у людей упростилось строение гортани.

Все приматы прогоняют воздух через гортань, вызывая колебания голосовых связок, производящих спектр звуков. У человека за создание этих звуков отвечает двойная пара голосовых связок. Голосовой аппарат обезьян имеет дополнительные тонкие мышечные пластины (голосовые мембраны), расположенные над голосовыми связками или соединенные с ними.

С помощью компьютерных технологий ученым удалось воссоздать модели гортаней и изучить производимые ими звуки. Обезьянам дополнительные мембраны мешают воспроизводить стабильные звуковые волны, что препятствует появлению речи.

В будущем ученые планируют выяснить, как мозг управляет голосовыми связками.

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