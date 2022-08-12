Как появилось выражение “ешкин кот”

Выражение “ешкин кот”, как правило, выражает досаду и недоумение. Оно плотно вошло в русский язык, и его используют многие люди. На первый взгляд, кажется, что это — бессмысленный набор букв, но на самом деле у этой фразы есть своя история и несколько версий происхождения. О них — в материале “Рамблера”.

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Персонаж из фольклора

Исследователи русского фольклора предполагают, что фраза “ешкин кот” на самом деле звучит как “ежкин кот”. И появилась она благодаря персонажу русского фольклора коту-баюну. Он прислуживает Бабе-яге и охотится в лесах на уставших путников, убаюкивая их своим ласковым голосом, а потом забирая их в чащу. Однако в сказках говорится, что тот, кто сможет поймать кота-баюна, может избавиться от серьезных недугов.

Путники, которым встречался кот-баюн, были не очень рады ему и раздосадованы этой встречей. Поэтому, фраза “ешкин кот” и означает недовольство. Так как он прислуживал Бабе-яге, поэтому в народе его и прозвали “котом бабки-ежки”, который позднее изменил свое написание.

Эвфемизм из фильма

По другой версии, фраза “ешкин кот” на самом деле эвфемизм — устойчивое сочетание, выражающее определенную эмоцию. Или, по-другому, его можно назвать набором букв, которое обозначает эмоцию. Выражение стало популярным благодаря фильму “Любовь и голуби”. В одной из сцен Кузякин, которого сыграл Александр Михайлов, рассказывает про голубей. Описывая их, он говорит “Умные они, ешкин кот”.

Кадр из фильма