Кем на самом деле была Кровавая Мэри и зачем ее призывать

Одна из самых известных легенд о призраках — история Кровавой Мэри. Согласно поверью, если трижды произнести перед зеркалом в темной комнате имя этого злобного духа, он тотчас явится перед вами. А в Соединенном Королевстве верят, что во время праздничных гаданий на Хэллоуин этот фантом сможет показать лицо будущего суженного. Однако мало, кто знает, откуда появилась легенда о Кровавой Мэри. Рассказываем, что о ней известно, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени» Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени»

Самой распространенной версией является теория о том, что настоящей Кровавой Мэри была первая коронованная королева Англии Мария I. Согласно сохранившимся данным, Ее Величество славилась своей безумной жестокостью и кровожадностью, а ее жертвами становились не только ее политические оппоненты, но и младенцы, которых та похищала у новоиспеченных родителей.

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Примечательно, что день смерти Кровавой Марии, как ее по-другому называют, долгое время отмечался британцами как национальный праздник, а память о жестокой правительнице сохранилась в виде жуткой легенды.

Кроме того, существует и другая версия возникновения этого призрака, согласно которой настоящей Кровавой Мэри была жительница небольшой деревеньки в США. О ней ходила дурная слава — все из-за того, что с годами на лице девушки не появлялось ни одной морщинки, а молодые красавицы, заходившие в ее дом, чтобы узнать секрет ее вечной молодости, никогда больше не возвращались. Местные жители знали о странностях, происходивших в проклятой хижине, но боялись Мэри, которую считали ведьмой.