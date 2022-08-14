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2 часа назад

Кем на самом деле была Кровавая Мэри и зачем ее призывать

Мира Маркина

Одна из самых известных легенд о призраках — история Кровавой Мэри. Согласно поверью, если трижды произнести перед зеркалом в темной комнате имя этого злобного духа, он тотчас явится перед вами. А в Соединенном Королевстве верят, что во время праздничных гаданий на Хэллоуин этот фантом сможет показать лицо будущего суженного. Однако мало, кто знает, откуда появилась легенда о Кровавой Мэри. Рассказываем, что о ней известно, в материале «Рамблера».

Кем на самом деле была Кровавая Мэри и зачем ее призывать
Фото: Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени»Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени»

Самой распространенной версией является теория о том, что настоящей Кровавой Мэри была первая коронованная королева Англии Мария I. Согласно сохранившимся данным, Ее Величество славилась своей безумной жестокостью и кровожадностью, а ее жертвами становились не только ее политические оппоненты, но и младенцы, которых та похищала у новоиспеченных родителей.

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Примечательно, что день смерти Кровавой Марии, как ее по-другому называют, долгое время отмечался британцами как национальный праздник, а память о жестокой правительнице сохранилась в виде жуткой легенды.

Кроме того, существует и другая версия возникновения этого призрака, согласно которой настоящей Кровавой Мэри была жительница небольшой деревеньки в США. О ней ходила дурная слава — все из-за того, что с годами на лице девушки не появлялось ни одной морщинки, а молодые красавицы, заходившие в ее дом, чтобы узнать секрет ее вечной молодости, никогда больше не возвращались. Местные жители знали о странностях, происходивших в проклятой хижине, но боялись Мэри, которую считали ведьмой.

Но однажды ее жертвой стала наследница влиятельного человека, который решил во что бы то ни стало найти дочь и отомстить. По легенде, когда мужчина вместе с толпой разъяренных жителей ворвался в дом Мэри, та проводила какой-то таинственный обряд перед зеркалом с несчастной девушкой. Ведьму поймали и заживо сожгли на костре, но предварительно она успела наслать проклятие на всех жителей деревни и их потомков, а троекратное повторение ее имени стало заклинанием, которое пробуждает злобный и мстительный дух Мэри.

Истории,
2 часа назад

Кем на самом деле была Кровавая Мэри и зачем ее призывать

Мира Маркина

Одна из самых известных легенд о призраках — история Кровавой Мэри. Согласно поверью, если трижды произнести перед зеркалом в темной комнате имя этого злобного духа, он тотчас явится перед вами. А в Соединенном Королевстве верят, что во время праздничных гаданий на Хэллоуин этот фантом сможет показать лицо будущего суженного. Однако мало, кто знает, откуда появилась легенда о Кровавой Мэри. Рассказываем, что о ней известно, в материале «Рамблера».

Кем на самом деле была Кровавая Мэри и зачем ее призывать
Фото: Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени»Кадр из фильма «Амитивилль 1992: Вопрос времени»

Самой распространенной версией является теория о том, что настоящей Кровавой Мэри была первая коронованная королева Англии Мария I. Согласно сохранившимся данным, Ее Величество славилась своей безумной жестокостью и кровожадностью, а ее жертвами становились не только ее политические оппоненты, но и младенцы, которых та похищала у новоиспеченных родителей.

Примечательно, что день смерти Кровавой Марии, как ее по-другому называют, долгое время отмечался британцами как национальный праздник, а память о жестокой правительнице сохранилась в виде жуткой легенды.

Кроме того, существует и другая версия возникновения этого призрака, согласно которой настоящей Кровавой Мэри была жительница небольшой деревеньки в США. О ней ходила дурная слава — все из-за того, что с годами на лице девушки не появлялось ни одной морщинки, а молодые красавицы, заходившие в ее дом, чтобы узнать секрет ее вечной молодости, никогда больше не возвращались. Местные жители знали о странностях, происходивших в проклятой хижине, но боялись Мэри, которую считали ведьмой.

Но однажды ее жертвой стала наследница влиятельного человека, который решил во что бы то ни стало найти дочь и отомстить. По легенде, когда мужчина вместе с толпой разъяренных жителей ворвался в дом Мэри, та проводила какой-то таинственный обряд перед зеркалом с несчастной девушкой. Ведьму поймали и заживо сожгли на костре, но предварительно она успела наслать проклятие на всех жителей деревни и их потомков, а троекратное повторение ее имени стало заклинанием, которое пробуждает злобный и мстительный дух Мэри.

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