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3 часа назад

Палеонтологи из Британии рассказали, как форма глаз у динозавров влияла на силу укуса

runews24.ru

Исследователи из Бирмингемского университета установили, что форма и размер глаз хищных динозавров эволюционировала для улучшения мощности укуса.

Как форма глаз у динозавров влияла на силу укуса
Фото: runews24.rurunews24.ru

Палеонтологи отмечают, что при жизни у динозавров укус был таким мощным, что мог раздробить даже большие кости.

Так, скелетные останки указывают на то, что у части динозавров изначально были не круглые глазницы, а больше напоминающие замочную скважину.

Для этого учёные изучили черепа скорпиовенаторов, криолофозавров и тираннозавров. Оказалось, что глазницы менялись в ходе эволюции, чтобы усилить силу укуса. С помощью компьютерных технологий они выяснили, что глаза динозавров создавали дополнительные мышечные соединения в черепе, что и влияло на силу укуса. В то время как большие размеры глаз не давали в этом особого преимущества.

С ходом эволюции из-за изменений размера глазницы сами глаза динозавров стали занимать меньше пространства, что и привело к их уменьшению.

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