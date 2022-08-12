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2 часа назад

Смертельно больная невеста умерла в день собственной свадьбы

Lenta.ruиещё 1

В Южном Уэльсе смертельно больная невеста умерла в день собственной свадьбы через несколько часов после регистрации брака. Об этом сообщает Daily Mirror.

Смертельно больная невеста умерла в день собственной свадьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

61-летняя Хелен и 60-летний Дэвид Фельвус прожили вместе 44 года, прежде чем решили пожениться. За четыре десятилетия у пары родились двое детей: старшему сыну Гэвину 43 года, а младшей дочери Робин — 37 лет.

В июле возлюбленные отправились в отпуск на Тенерифе. В поездке у Хелен неожиданно начались сильные боли в правом боку, но она списала это на болезнь почек и решила обратиться к врачу после возвращения.

Как только британка вернулась, Робин сразу же повела ее в клинику. Мать и дочь были в шоке, когда врач сообщил неутешительный диагноз — оказалось, что у Хелен рак печени и кишечника.

«Мы думали, что будет разработан план лечения, но в больнице сказали, что мама очень плоха, и все, что они могут сделать, — это облегчить боль», — рассказала Робин.

Узнав о раке, Хелен и Дэвид решили сыграть свадьбу. Церемонию провели дома в кругу семьи и друзей. Через несколько часов после того как Хелен произнесла «Я согласна», она умерла.

«Она была суперженщиной, моим лучшим другом, а теперь она — мой ангел на небесах», — сказала

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