Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

«Ласковый май» попал в книгу рекордов Гиннесса

Даша Краснова

Группа «Ласковый май» попала в книгу рекордов Гиннесса из-за популярности в 1980-х. Об этом сообщает kp.ru.

За пять лет на выступления коллектива было продано около 47 млн билетов на концерты. Самые крупные концерты проходили на стадионах «Олимпийском» и «Лужниках», где не оставалось свободных мест.

Песни группы звучали буквально везде, их пели под гитару, ставили в машинах и на дискотеках. Стиль музыкантов копировали, а с парнями мечтали встречаться, кажется, все девушуки в СССР.

«Ласковый май» был основан в Оренбурге в 1986 году. Участниками стали воспитанники детского дома, лидером группы стал Юрий Шатунов.

До этого мы рассказывали, что Дане Милохину запретили петь песни Юрия Шатунова.

Истории,Видео,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители