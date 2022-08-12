«Ласковый май» попал в книгу рекордов Гиннесса

Группа «Ласковый май» попала в книгу рекордов Гиннесса из-за популярности в 1980-х. Об этом сообщает kp.ru.

За пять лет на выступления коллектива было продано около 47 млн билетов на концерты. Самые крупные концерты проходили на стадионах «Олимпийском» и «Лужниках», где не оставалось свободных мест.

Песни группы звучали буквально везде, их пели под гитару, ставили в машинах и на дискотеках. Стиль музыкантов копировали, а с парнями мечтали встречаться, кажется, все девушуки в СССР.

«Ласковый май» был основан в Оренбурге в 1986 году. Участниками стали воспитанники детского дома, лидером группы стал Юрий Шатунов.