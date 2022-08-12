Гибель подлодки Курск: хроника, 22 года со дня трагедии

22 года назад – 12 августа 2000 года – произошла одна из самых страшных трагедий в истории современной России. Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула в Баренцевом море. На ее борту находилось 118 человек, все они погибли. Согласно основной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды на крейсере, но почему это произошло, по сей день неизвестно. Гибель «Курска» считается одной из самых загадочных катастроф, ведь за 22 года, минувшие со дня трагедии, экспертам так и не удалось найти ответы на многие вопросы, касающиеся этой трагедии. Подробнее о ней – в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Курск" Кадр из фильма "Курск"

Подлодка «Курск»: почему экипаж не смогли спасти

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Экипаж подводной лодки «Курск» насчитывал 118 человек. 23 из них, находившиеся в девятом отсеке, какое-то время оставались живы. Среди них был капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, командир турбинной группы дивизиона движения из седьмого отсека. Понимая, что выжить не удастся, Колесников оставил записку супруге, которая впоследствии стала знаменитой. В своем послании командир признался жене в любви, рассказал, что шансов спастись нет и призвал ее не отчаиваться.

Вместе с тем многие люди по-прежнему уверены, что подводников можно было спасти, если бы спасательная операция началась сразу, как только появилась информация о трагедии, или если бы иностранным спасателям разрешили участвовать в ней раньше.

Адвокат семей погибших моряков Борис Кузнецов, выступавший в суде Страсбурга, пытался доказать, что 23 моряка оставались в живых еще несколько дней после взрывов:

«Правда же заключается в том, что подводники просили о помощи и отчаянно стучали кувалдой или другим металлическим предметом больше двух суток - с 2 часов ночи 13 августа до вечера 14 августа. В гидроакустических журналах кораблей и судов последние стуки зафиксированы в 11 часов 14 августа, а по показаниям свидетелей стуки продолжались до вечера того же дня».

При этом, если верить официальной версии, стук спровоцировало специальное аварийное устройство, которое за счет этого стука помогало акустикам спасательных кораблей отыскать субмарину. А выжившие на самом деле продержались всего несколько часов и спасти их было невозможно, даже если б спасательная операция началась незамедлительно.

Кадр из фильма "Курск"

Как разворачивалась трагедия подводной лодки «Курск»

10 августа 2000 года АПРК «Курск» вышел на учение Северного флота. Утром 12 августа он якобы атаковал крылатой ракетой «Гранит» эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и флагманом флота атомным крейсером «Петр Великий». Спустя несколько часов подлодка «Курск» должна была добить условного противника учебными торпедами.

Но в назначенное время случилось то, чего никто не ожидал – вместо движения торпеды гидроакустик на крейсере «Петр Великий» зафиксировал хлопок, после которого корабль тут же сильно тряхнуло. Выслушав доклад о хлопке, командир «Петра Великого» капитан первого ранга Владимир Касатонов не придал случившемуся значения. На крейсере также находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов – он спросил, что произошло и получил ответ: «Включилась антенна радиолокационной станции».

На самом же деле экипаж крейсера ощутил последствия взрыва, произошедшего на «Курске», который находился в 40 километрах от «Петра Великого». По официальной версии Генпрокуратуры, на крейсере взорвалась учебная торпеда, которая находилась в торпедном аппарате и уже была готова к пуску. Взрыв мощностью 300 килограммов в тротиловом эквиваленте моментально убил весь личный состав первого отсека. Спустя 136 секунд взорвались остальные торпеды, после чего погибли подводники носовых отсеков.

О гибели «Курска» военному руководству стало известно только ближе к вечеру 12 августа, когда в 23.00 командир подлодки повторно не вышел на связь. Командиром атомной подводной лодки был 45-летний Геннадий Лячин.

Утром 13 августа на поиски пропавшей подлодки отправилась группа кораблей во главе с Вячеславом Поповым. В 04:51 гидроакустическая аппаратура крейсера «Петр Великий» обнаружила Курск лежащим на грунте на глубине 108 метров.

Спасательная операция

Спасательная операция в Баренцевом море проходила с 13 по 24 августа силами Северного флота, но не дала результатов. В пресс-службе Главного штаба ВМФ объяснили неудачи сильным подводным течением, плохой прозрачностью воды, волнением моря и большим креном «Курска». При этом капитан 3-го ранга Андрей Шолохов, который трижды погружался на глубоководном аппарате «Приз», утверждал, что скорость подводного течения приемлемая, видимость допустима для спасательных работ, а крена и вовсе нет.

Первоначально Россия отказывалась от помощи британских и норвежских флотов, но 20 августа к спасательным работам допустили норвежское судно Seaway Eagle. Операция по подъему тел погибших и секретных документов «Курска» проводилась при помощи 6 российских и 6 норвежских водолазов.

Подъем «Курска» стал первой операцией по подъему затонувшей на глубине атомной подводной лодки. Руководил операцией начальник штаба Северного флота Михаил Моцак.

Только 22 августа власти официально признали гибель «Курска» и его моряков. В этот же день президент России Владимир Путин вылетел в Североморск для встречи с семьями погибших. 23 августа в России объявлен днем траура.

Что происходило после

Понадобилось почти два года для того, чтобы озвучить официальную версию случившегося. 26 июля 2002 года генеральный прокурор России Владимир Устинов заявил, что гибель «Курска» стала следствием взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды. Вдобавок к этому Устинов подчеркнул, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело по гибели АПРК «Курск» за отсутствием состава преступления.

По словам генпрокурора, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, не нашли состава преступления. Кроме того, версии столкновения «Курска» и мины исключены.

Устинов также добавил, что в ходе работы следствие выявило множество нарушений, допущенных на самой подлодке. Так, по словам генпрокурора, на подлодке была отключена сигнализация аварийного буя и система аварийного выброса антенны – эти устройства облегчают задачу поиска затонувшей субмарины. Кроме того, на подлодке не работала система «Снегирь» – своего рода «черный ящик», который записывает переговоры по громкой связи.