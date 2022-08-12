Сколько «зарабатывают» признанные животные-художники

Что любопытно, каждый вид реализует себя в естественных условиях: кто-то, держа в зубах кисточку, иные выдувают краску на холст через соломинку, другие используют собственный хвост. За долгие годы дошло до того, что картины четвероногих живописцев становились ключевыми экземплярами крупных выставок, а отдельные работы покупали за огромные деньги. Рассказываем о самых «успешных» животных-художниках.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Мустанг Чойя

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У этого парня была непростая судьба. Первые хозяева истязали коня, обращались с ним очень жестоко. Сильно травмированного мустанга выкупила танцовщица Рене Чамьерс, она выходила животное, а потом произошёл занимательный случай.

Однажды Рене красила забор, пока Чойя пасся неподалёку. Любопытный мустанг, увидев, чем занимается хозяйка, подошёл и взял в зубы кисть. Женщина, недолго думая, прикрепила к забору лист бумаги, и так началась карьера мустанга-художника. Его картины выставлялись на выставках и выкупались американскими и европейскими коллекционерами. Как отмечают ветеринары, рисование для животного стало успешной терапией: оно помогло восстановиться коню.

Стоимость работ Чойи — от $900 до $10 000.

Ослик Лоло

Это первый четвероногий художник в истории. История прелюбопытная: в 1910 году в салоне независимых художников Парижа выставили картину «Заход солнца над Адриатикой» в духе экспрессионизма. Было обозначено, что выполнил работу некий Иоахим Боронали. Картину высоко оценили и зрители, и критики. Только вот когда стали искать этого Боронали, то выяснили, что такого человека не существует, а создателем полотна оказался ослик по имени Лоло, который нарисовал красный закат своим хвостом.

Ситуация вылилась в грандиозный взрыв и интеллигентно-творческой среде. Кого-то она оскорбила, кого-то восхитила, а сам Лоло стал местной знаменитостью. В наши дни единственная картина ослика выставлена в парижском культурном центре Гран-Пале по соседству с оригиналами Рембрандта. Холст не продаётся ни за какие деньги.

Азиатские слоны (Таиланд)

В конце 90-х годов американские художники с русскими корнями Виталий Комар и Александр Меламид создали проект AEACP. Его суть была в развитии креативности у животных и для защиты азиатских слонов. Художники разработали уникальную систему дрессировки слонов, которая основательно развивала навыки рисования. Инициатива обрела большой успех: сейчас проект существует в Таиланде, Индонезии, Камбодже и Шри-Ланке. Слоны живут в просторных лагерях в лесу и много времени проводят перед холстами.

Работы слонов можно купить на сайте проекта. Стоимость варьируется между $200 и $12 000.

Джек-рассел-терьер Тилламук «Тилли» Чеддар

Этот четвероногий мастер кисти саму кисть не использует. Тилли рисует на особом холсте помощью собственных лап с когтями и зубов. Получается что-то типа литографических картин. Это не хобби, а полноценная профессия: собака рисует почти всё свободное от прогулок, игр и отдыха время, на её счету свыше двадцати персональных выставок на родине в США и за рубежом, а коллекционеры готовы отдать за её работы по несколько тысяч долларов — это, безусловно, очень радует хозяина.

Тилли — завсегдатай шоу на американском телевидении, о ней писали Esquire и The Guardian, вышла даже полноценная биографическая книга о ней за авторством её хозяина. В 2005 году Тили ощенилась шестью наследниками, которые, увы, интереса к живописи не переняли.

Стоимость картин Тилламук Чеддар: от $1000 до $2150.

Шимпанзе Конго

Один из первых полноценных научных экспериментов по изучению у животных творческого огонька. В середине XX века в Лондонском зоопарке молодому шимпанзе Конго дали карандаш и чистый лист. Конго сперва не понимал, что с этим делать, затем взял карандаш и провёл линию. Немного подумав, он продолжил чертить, нажимая на карандаш с разной силой и внимательно изучая получившееся изображение. Позже примату принесли кисти, и этот инструмент заинтересовал Конго куда больше. Он начал вполне вдумчиво рисовать, и достаточно быстро стал знаменитостью.

Работы шимпанзе показывали по ТВ, выставляли на выставках, другие художники на полном серьёзе характеризовали стиль Конго как «лирический абстрактный импрессионизм». Что характерно, шимпанзе рисовал очень осознанно, и точно знал, когда картина завершена. Если его прерывали — он требовал вернуть ему кисти и холст.

За десять лет жизни в Лондонском зоопарке Конго написал более четырехсот картин, три из которых продали на аукционе за 14 400 фунтов стерлингов. И очень примечательно, что на том же мероприятии не купили картину Энди Уорхола.

Стоимость работ Конго: от $900 до $8500.

Свинья Pigcasso