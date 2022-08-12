Кто и когда построил египетские пирамиды

Эти известные гигантские сооружения Египта, расположенные на горном плато Гиза, древние греки не зря причисляли к одному из чудес света. И действительно, когда я увидел величественные пирамиды, вершины которых упирались чуть ли не в облака, то первой была мысль о том, что вовсе не люди их построили. По крайней мере – точно не древние египтяне…

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Здесь я могу судить как человек, получивший высшее историческое образование. Ведь официальная египтология считает, что комплекс пирамид был построен правителями Египетского царства, фараонами, в 3 м тысячелетии до нашей эры. А точнее, во время правления фараонов так называемой IV династии: Хеопса (по египетски – Хуфу), Хефрена (Хафры) и Микерина (Менкаура)…

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На зависть нынешней архитектуре

Речь идёт не просто о Древнем Египте, а о периоде его раннего Древнего царства, когда за 4 тысячи лет до Рождества Христова в долине реки Нил проживавшие здесь местные племена образовали своё первое государственное образование. Считается, что в это время человечество только-только отошло от пещерного века, его технологии были очень примитивны, а любые орудия труда делались ещё в основном из камня. Египтяне в это время не знали даже лошади (она появится в этих местах только спустя тысячу лет) и вообще у них не было никакого тяглового скота – обработка земли и перевоз грузов осуществлялся вручную. И вдруг этот фактически ещё пещерный народ строит сооружения, которые сегодня поражают даже не столько туристов, сколько современных строителей!

Вот знаменитая пирамида Хеопса. Её высота – 146,6 метра (самый настоящий небоскрёб). Стороны основания Великой пирамиды имеют почти одну и ту же длину: 230,25 м на северной стороне, 230,40 – на южной, 230,38 – на восточной и 230,35 – на западной. Таким образом, хотя стороны и не совсем равны, разница в их значениях составляет только 19 сантиметров, что меньше, чем 0,08% от средней длины. Как написал по этому поводу один профессиональный строитель:

«В наше время отклонение на 10 см в сторону даже для 25-метровой стены считается хорошим достижением. У Великой пирамиды, при длине в 10 раз большей, грани выстроены с точностью около 0,5 см».

А ещё пирамида чётко выверена по сторонам света – северная сторона обращена идеально на север, восточная – на восток и так далее. Отклонение составляет не больше трёх угловых минут – это исключительная точность для любого большого сооружения любой эпохи:

«Такая точность подразумевает наличие у древних строителей не только достаточной квалификации и развитых математических знаний, но и обладание первоклассным геодезическим оборудованием»…

Не менее интересны и строительные материалы. При строительстве были использованы миллионы блоков известняка со средним весом от 2,5 до 10 тонн веса каждый, которые не просто громоздили друг на друга, но и тщательно подгоняли под нужные размеры! В этом плане особо выделяются известняковые блоки облицовки пирамиды толщиной не менее 2,5 метра – они настолько тщательно притёрты друг к другу, что между ними невозможно протиснуть даже лезвие ножа.

«Вдобавок, – указывает российский исследователь Андрей Скляров, – имеются явные признаки того, что выравнивали облицовку пирамид на огромных наклонных площадях их боковых граней уже после укладки блоков. Это – просто неимоверная по сложности задача даже для современных мастеров!».

Кроме того, внутри пирамиды использовались тщательно обработанные гранитные и базальтовые плиты весом более 200 тонн. Мало того, что гранит с базальтом вообще являются очень сложным строительным материалом с точки зрения их обработки, ещё возникает вопрос о транспортировке – у нас и сегодня далеко не всякая строительная техника способна поднять 200-тонные каменные глыбы. А ведь в Древнем царстве, как я уже писал, не было даже тягловых животных…

Они строили, строили и наконец построили?

Согласно мнению официальной египтологии, пирамиды строилась 20 лет руками согнанных на стройку крестьян и рабов, которые якобы таскали каменные глыбы вручную. Но, во-первых, в таком случае на стройку пришлось бы согнать абсолютно всё мужское население тогдашнего Египта, что просто нереально – экономика государства рухнула бы в одночасье, потому что некому было бы тогда сеять хлеб, воевать и платить налоги. Во-вторых, никак не вяжутся и указанные сроки.

«Если сосчитать все глыбы, использованные при постройке, а их 2,3 миллиона, то путём вычислений получаем, что эти рабочие в день ставили друг на друга 315 глыб, средним весом 5 тонн каждая, – говорят современные строители. – Это примерно по 13 глыб в час. А это примерно 4,5 глыбы в минуту… Что же это за чудо-рабочие такие?!»…

Не удивительно, что ещё 100 лет назад видный английский археолог Флиндерс Петри пришёл к выводу, что в распоряжении строителей пирамид были инструменты такого класса, каких у нас самих пока ещё нет…

…Но и это ещё не всё. Считается, что пирамиды являлись гигантскими погребальными камерами для умерших фараонов, которые ещё при жизни готовились уйти в мир иной. Однако в самих пирамидах не найдено никаких останков фараонов – ни малейших, все обнаруженные каменные саркофаги в них стоят стерильно пустые! Нет в пирамидах и привычных для древних египтян богатых росписей на стенах, показывавших жизнь царей и богов…

Любопытно, но ещё в XIX веке во время раскопок руин небольшого храма рядом с пирамидой Хеопса археологи обнаружили каменную стелу времён Древнего царства. Так вот, согласно расшифрованной надписи на стеле, выходило, что сами древние египтяне не считали пирамиду детищем фараонов. Она им досталась от неких легендарных первых времён и была построена «богами», которые когда-то очень давно жили в долине Нила. А фараон вовсе не строил пирамиду, он только занимался ремонтными работами этого божественного сооружения…

Улыбка Сфинкса

Таким образом, получается, что пирамиды появились задолго до египетской цивилизации. Наверное, отчасти свет на эту тайну может пролить гигантская статуя Большого Сфинкса, расположенная рядом с пирамидами. Статуя вытесана из того же известняка, что и пирамиды, и представляет собой лежащего льва с головой человека. Её длина от передней лапы до хвоста составляет 57,3 метра, высота – 20 метров. Египтологи считают, что Сфинкс был построен по приказу фараона Хефрена, а черты его лица якобы повторяют черты лица самого фараона…

Но вот в 1992 году два геолога из США – инженер Джон Уэст и профессор Бостонского университета Роберт Шоч выступили с сенсационным заявлением. Они провели метеорологические исследования многочисленных следов эрозии на статуе. «Согласно их заключению, – пишет исследователь Андрей Скляров, – эрозия Сфинкса является результатом воздействия вовсе не ветра, а сильных дождей, которые поливали его задолго до того, как на свете появилось Древнее Царство».

На это же, подчёркивает Скляров, указывает и обнаруженный водосток в западной стене Гранитного храма, расположенного рядом с пирамидами, – каменный блок с аккуратной полукруглой выемкой: «В жарком и сухом климате Египта времён фараонов на плато Гиза подобный водосток просто был не нужен. Но он есть. Значит, храм создавали в то время, когда стояла проблема с отводом дождевых вод».

А дожди в пустынях Египта шли больше 10 тысяч лет назад – или, как минимум, за 6 тысяч лет до появления Древнего Египта. Тогда Северная Африка, по данным геологов, представляла собой цветущую саванну, с богатым растительным и животным миром. А потом из-за изменения климата наступила засуха, и саванна превратилась в пустыню Сахара. Но в любом случае египтяне создали своё государство лишь тогда, когда никакой саванны с дождями там уже не было и в помине…