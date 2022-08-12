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2 часа назад

Астрономы определили, когда погибнет Солнце

Ivyborg.ru

Как сообщает Газета.Ру, астрономы Европейского космического агентства (ESA) в рамках проекта Gaia Milky Way составили карту жизни Солнца.

Астрономы определили, когда погибнет Солнце
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Солнце классифицируется как желтый карлик, ему около 4,57 млрд лет и оно имеет температуру поверхности в 5772 кельвина. Астрономы изучили похожие звезды с низкими температурами от 3000 до 10000 кельвинов. Такие звезды, как правило, меньше и живут дольше.

Определив наиболее похожие на Солнце звезды, астрономы рассчитали время его гибели. Температура Солнца достигнет пика в возрасте около 8 млрд лет, после чего оно превратится в красную гигантскую звезду в возрасте от 10 до 11 млрд лет. Затем у звезды закончится водород, необходимый для синтеза в ядре, и она умрет.

По словам астрономов, яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Это также увеличивает температуру звезды и Земли — такие изменения сделают нашу планету непригодной для жизни.

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