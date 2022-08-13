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1 час назад

В сети назвали главные сладкие хиты СССР

Мослента

Главные хиты кондитерской промышленности советских времен назвали пользователи социальной сети «ВКонтакте» в комментариях под фото с продуктовой авоськой. Снимок опубликовали в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее»: в кадр попали купленные на развес вафли и шоколадные конфеты «Мишка косолапый».

В сети назвали главные сладкие хиты СССР
Фото: МослентаМослента

«Сладocти CCCP. Вафли были очень вкусные. Я ножом снимал начинку и хрустел»,

— поделился автор поста.

«Конфеты эти были моими любимыми. Сейчас они не такие», «Вкусные конфеты», «Главные хиты тех времен!» — отреагировали на увиденное подписчики интернет-сообщества.

Впрочем, нашлись и те, кто не разделил этого мнения.

«Вафли были мерзкие»,

— написала одна из участниц дискуссии.

Юзеры не обошли вниманием и саму авоську, напомнив, что это колоритный атрибут советского прошлого. «Все говорят "авоська", а в моей семье эту сумку называли "сетка"», — рассказала пользовательница.

Ранее россияне обсудили качество обуви в СССР. Многие заметили, что обувь в советские годы выполняла свою утилитарную функцию и носилась исправно.

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