Ученые выяснили, когда на самом деле люди стали пить молоко

Палеохимикам удалось установить, что обитатели европейского континента масштабно ввели в свой рацион молоко порядка девяти тысячелетий назад.

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Первый рогатый скот был одомашнен на Ближнем Востоке и в Индостане примерно 15 тыс. лет назад с развитием земледелия и оседлости. Генетика считала, что это способствовало развитию мутации гена LCT у людей. Именно она одарила человечество способностью в зрелом возрасте употреблять молоко, перерабатывая лактозу, что нехарактерно практически для всех других млекопитающих.

Однако палеохимики теперь считают, что мутация произошла гораздо позже, чем в домашних хозяйствах древних были заведены коровы.

Изучив порядка 7000 глиняных фрагментов с более чем 550 стоянок европейцев, ученые обнаружили на них белковые и жировые следы. Химанализ позволил уточнить: массовое употребление молока и продуктов его переработки началось девять тысячелетий назад, когда мутация еще практически не была распространена у европейцев.