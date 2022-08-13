Как бы звучал ваш голос на Марсе

NASA запустило сервис, который позволяет услышать, как ваш голос звучал бы на Марсе. Достаточно перейти на сайт, включить микрофон и записать приветственное сообщение.

NASA также пояснило, что марсоход Perseverance, который сейчас бороздит поверхность Красной планеты, оснащён двумя микрофонами, что позволяет учёным напрямую записывать звуки Марса. Благодаря этому исследователям удалось лучше изучить свойства звука на планете.

Известно, что если бы вы стояли и говорили на Марсе, вы бы услышали более тихую и приглушённую версию своего голоса, и вам пришлось бы ждать немного дольше, чтобы услышать её. Различия обусловлены тем, что Марс совершенно другую атмосферу, нежели Земля, с другой температурой, плотностью и химическим составом.