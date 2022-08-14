Кто является законным владельцем Луны и Солнца

Несколько лет назад весь мир облетела новость о том, что испанка Анхелес Дюран объявила себя законной владелицей Солнца. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Стоит отметить, что женщина взяла пример с американца Дэнниса Хоупа, который зарегистрировал себя в качестве собственника не только Луны, но и всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца.
Дело в том, что в 1980 году мужчина обратил внимание на то, что естественные внеземные космические объекты официально никому не принадлежат. Кроме этого, законодательство запрещает владеть звездами и планетами лишь государствам и корпорациям, а для частных лиц такого запрета нет.
На этот пробел в законе обратила и Анхелес Дюран:
"Я сделала все правильно, я знаю закон и не глупа. Это мог сделать любой, но идея пришла в голову первой мне".
Более того, став законной владелицей Солнца, женщина планировала брать плату с людей, которые бы пользовались ее собственностью. 50 процентов Дюран собиралась отдавать правительству, 20 процентов — в национальный пенсионный фонд, по 10 процентов — на развитие науки и в благотворительные фонды. И себе испанка планировала оставить лишь 10 процентов.