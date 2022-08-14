Кто является законным владельцем Луны и Солнца

Несколько лет назад весь мир облетела новость о том, что испанка Анхелес Дюран объявила себя законной владелицей Солнца. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Стоит отметить, что женщина взяла пример с американца Дэнниса Хоупа, который зарегистрировал себя в качестве собственника не только Луны, но и всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца.

Дело в том, что в 1980 году мужчина обратил внимание на то, что естественные внеземные космические объекты официально никому не принадлежат. Кроме этого, законодательство запрещает владеть звездами и планетами лишь государствам и корпорациям, а для частных лиц такого запрета нет.

На этот пробел в законе обратила и Анхелес Дюран:

"Я сделала все правильно, я знаю закон и не глупа. Это мог сделать любой, но идея пришла в голову первой мне".