Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Кто является законным владельцем Луны и Солнца

Мария Иглина

Несколько лет назад весь мир облетела новость о том, что испанка Анхелес Дюран объявила себя законной владелицей Солнца. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Кто является законным владельцем Луны и Солнца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Стоит отметить, что женщина взяла пример с американца Дэнниса Хоупа, который зарегистрировал себя в качестве собственника не только Луны, но и всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца.

Дело в том, что в 1980 году мужчина обратил внимание на то, что естественные внеземные космические объекты официально никому не принадлежат. Кроме этого, законодательство запрещает владеть звездами и планетами лишь государствам и корпорациям, а для частных лиц такого запрета нет.

На этот пробел в законе обратила и Анхелес Дюран:

"Я сделала все правильно, я знаю закон и не глупа. Это мог сделать любой, но идея пришла в голову первой мне".

Более того, став законной владелицей Солнца, женщина планировала брать плату с людей, которые бы пользовались ее собственностью. 50 процентов Дюран собиралась отдавать правительству, 20 процентов — в национальный пенсионный фонд, по 10 процентов — на развитие науки и в благотворительные фонды. И себе испанка планировала оставить лишь 10 процентов.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители