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1 час назад

Что нельзя делать на Медовый Спас

Мира Маркина

Первый Спас, Медовый, отмечается ежегодно 14 августа. В эту дату православная церковь чтит память трех святынь - Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Также Медовый Спас - это первый день Успенского поста. Что нельзя делать 14 августа, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать на Медовый Спас
Фото: pxhere.compxhere.com

Праздник связан с началом сбора меда на пасеках. Наши предки верили, что мед в этот день обладает целебными свойствами. В Медовый Спас принято освещать его в церкви, а также готовить с ним постные блюда к столу.

"На первый Спас и нищий медку попробует!" - говорили на Руси.

Согласно приметам, если 14 августа запить ложку меда тремя глотками родниковой воды, можно получить заряд бодрости надолго.

Еще одно название Первого Спаса - Макавей, поэтому 14 августа также чтится и наделяется волшебными свойствами мак. Чтобы уберечь ребенка от сглаза, наши предки клали освещенную маковую головку ему под подушку.

Что же запрещается делать 14 августа? В первую очередь в Медовый Спас нельзя работать, делать домашние или огородные дела, если вы не пасечник и не собираете мед. Это может обернуться горем в семье. На Руси люди 14 августа ходили в гости и праздновали. Однако стоит избегать шумных застолий.

Также в эту дату, согласно приметам, нельзя ссориться и желать близким, знакомым или незнакомцам зла. Наши предки были убеждены, что все может вернуться тебе в двойном объеме.

После 14 августа запрещалось купаться. Считалось, что можно в лучшем случае заболеть, а в худшем - утонуть.

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