Кладоискатели откопали монеты стоимостью 1,8 миллиона рублей

В регионе Мидленд, Великобритания, кладоискатели-любители нашли 25 древних монет, стоимость которых оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кладоискатели Филип Сутор, Пол Нэш и Кевин Дэвис совершили находку во время соревнований по поиску с металлоискателем. Первую монету обнаружил Сутор — новичок, который увлекся поиском предметов старины всего полтора года назад. Он посчитал, что она ничего не стоит, и пошел дальше.

В течение следующего часа Нэш нашел неподалеку еще четыре монеты. Он попросил более опытного Дэвиса оценить их. Тот сразу определил, что это англосаксонские монеты, и предложил продолжить поиски. За два дня британцы откопали 25 монет с изображением короля Бургреда, который правил в англосаксонском королевстве Мерсия с 852 по 874 год.