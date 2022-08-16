Какую роль сыграли Мендосовы в становлении архитектуры испанского Ренессанса

Российская ученая впервые описала роль кардинала Мендосы и его наследников в формировании испанской архитектуры эпохи Возрождения. Представители этого древнего аристократического рода выступали основными заказчиками, меценатами и авторами проектов культовых и светских сооружений в различных городах Испании. Художественные черты проанализированных автором памятников архитектуры демонстрируют переход от строгого следования итальянским образцам к синтезу восточных и западных культур. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы на страницах Академического вестника УралНИИпроект РААСН.

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Архитектура Испании поражает многообразием стилей: здесь сочетаются арабские мотивы, готические, романские сооружения, постройки эпохи Возрождения и Барокко. При этом каждый из них вносит свой вклад в уникальный облик страны. Их появлению предшествовало множество исторических событий: войны, смена правителей и народностей на территории Испании. Так, долгое время здесь проживали преимущественно мусульмане, которые захватили эти земли в VIII веке. Поэтому в местной культуре прослеживается множество арабских мотивов: башни, подковообразные арки, цветные изразцы на стенах и восточные орнаменты. Однако в XV веке в искусство Испании, в частности в архитектуру, стали проникать черты итальянского Возрождения: галереи с арками, античные колонны, скульптуры и статуи. До сих пор мало изучено, как происходил переход Испании к Ренессансу, и какие политические и культурные деятели того времени повлияли на этот процесс.

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Надежда Сим, кандидат искусствоведения, член Ассоциации искусствоведов, руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, изучила процесс развития испанского Ренессанса и определила основные факторы, которые способствовали появлению классического итальянского стиля на территории Испании. Автор проанализировала архитектурные черты культовых и общественных зданий в нескольких испанских городах — Толедо, Севилье, Бургосе, Саламанке, Мадриде, Гвадалахаре. Кроме того, работа включала глубокое исследование научной искусствоведческой литературы, предметов культуры, живописи и декоративно-прикладного искусства соответствующей эпохи.

Исследователь определила, что появлению и распространению итальянской классической архитектуры в Испании в значительной мере способствовали представители Дома Мендосов. Так, Педро Гонсалес де Мендоса, занимавший высокий титул кардинала, был очень образованным человеком и в юности познакомился с античным искусством, что определило его интерес к классической архитектуре. В последние годы своей жизни он сменил политическую карьеру на благотворительность, возводя на собственные средства здания в итальянском стиле. Также меценат оставил после себя ценную коллекцию произведений фламандских и итальянских художников (Вейдена, Баутса, Мемлинга, Фра Анджелико, Мантенья, Боттичелли и других). В постройках, возведенных на его средства, хотя и явно прослеживается подражание итальянской архитектуре, сохраняются исконно испанские традиции. Подобного сочетания стилей придерживались и потомки кардинала. Его сын Родриго Гонсалес Диас де Вивар и Мендоса также был меценатом и коллекционером, привозил из Италии ценные предметы античности и альбомы с изображениями итальянских элементов декора.

Интересно, что со временем вкусы кардинала Педро Гонсалеса де Мендосы, а затем и его потомков менялись. Так, в более поздних дворцах, построенных для семьи, исламский стиль приобретает все больше черт итальянского Возрождения. Например, дворец в Севилье, известный как дом Пилата, совместил светские мотивы с религиозными, что стало отражением происходившей тогда христианизации. Кроме того, в стенах дворца часто собирались поэты, художники и философы, благодаря чему он стал прообразом первой в Испании Академии изящных искусств.

«Переход средневековой архитектуры Испании от мусульманских традиций к ренессансным формам — один из важных, но пока мало изученных факторов в развитии искусства XVI века. Мы показали, что немалую роль в этом процессе играет знаменитый род Мендосов. Именно они одними из первых в Испании начали активно внедрять классическую эстетику и художественную культуру античности. Тем не менее, важно подчеркнуть, что в результате ключевым для становления местной архитектуры стал синкретизм — смешение и наслоение античных, христианских, иудейских и мусульманских культур»,