Четыре вещи, которые не может объяснить наука

Существует множество явлений, которые ученые до сих пор не могут объяснить. Например, почему люди зевают или почему горбатые киты стали социальными млекопитающими. "Рамблер" расскажет про пять загадок, которые не может объяснить наука.

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Зевание и его цепная реакция

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Ученые предполагают, что зевание — это терморегуляторное поведение, которое охлаждает мозг, но его истинная функция до сих пор не установлена. Более того, не ясно, почему зевание одного человека или животного провоцирует это действие у другого.

В исследовании 2005 года, опубликованного в Cognitive Brain Research, сказано, что при виде зевающего у нас активируются нейроны, которые отвечают за эмпатию и социальные навыки. Исследователи также отметили, что шимпанзе могут «улавливать» зевание людей.

Загадочный кратер в Сибири

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Местные жители называют загадочный сибирский кратер «Гнездо огненного орла» и считают, что этот район связан со смертью. Деревья на нем не растут, а животные близко не подходят. Кратер был впервые зарегистрирован в 1949 году, но его возраст составляет около 500 лет.

Откуда он взялся и как совсершенно не ясно. Ученые думают и про ядерные взрывы и даже про падение осколка Тунгусского метеорита, но чаще всего люди науки склоняются к теории о прорыве газов из глубин земли.

Горбатые киты, жаждущие общения

Горбатые киты, которые никогда не образуют группы дольше чем на несколько часов, в последние несколько лет начали кормиться стаями от 20 до 200 особей у побережья Южной Африки.

Ученые не понимают, с чем связано такое изменение. Охота на китов сократила их численность примерно на 90 процентов, и возможно по этой причине киты образуют группы.

Эффект Мпембы

Это странно, но горячая вода замерзает быстрее, чем холодная, поэтому катки заливают горячей водой. В физике этот феномен называется «эффектом Мпембы». В 1963 году школьник из Танганьики спросил своего учителя по физике, почему разогретая жидкость замерзает быстрее, чем холодная. Но педагог не ответил, сказав, что "это не всемирная физика, а физика Мпембы".