В соцсетях раскритиковали жениха в джинсах и футболке

Пользователи соцсетей раскритиковали жениха, который пришел на свою свадьбу в джинсах и футболке, пишет Independent. По мнению зрителей, таким образом мужчина показал свое неуважение не только к гостям, но и к самой невесте.

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Мужчина, имя которого не сообщается, вместе с женой пришел в церковь, где католический священник должен был провести специальный обряд. И если невеста, как и полагается, была одета в пышное белое свадебное платье, то жених решил пойти по простому пути, нарядившись в обычные джинсы и футболку.