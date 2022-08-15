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1 час назад

В соцсетях раскритиковали жениха, пришедшего на свадьбу в джинсах и футболке

Газета.Ru

Пользователи соцсетей раскритиковали жениха, который пришел на свою свадьбу в джинсах и футболке, пишет Independent. По мнению зрителей, таким образом мужчина показал свое неуважение не только к гостям, но и к самой невесте.

В соцсетях раскритиковали жениха в джинсах и футболке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина, имя которого не сообщается, вместе с женой пришел в церковь, где католический священник должен был провести специальный обряд. И если невеста, как и полагается, была одета в пышное белое свадебное платье, то жених решил пойти по простому пути, нарядившись в обычные джинсы и футболку.

Гости свадьбы сняли образ жениха на видео, после чего опубликовали ролик с его участием в соцсетях. Зрители раскритиковали мужчину за внешний вид, посоветовав его жене расстаться с ним, пока не поздно. Впрочем, некоторые комментаторы отнеслись к происходящему с юмором.

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