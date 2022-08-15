Собака повадилась носить домой черепах

19-летняя Рейчел Лапоска рассказала, что ее собака по кличке Майя несколько раз возвращалась с прогулки с черепахой в пасти. Девушка предположила, что у подобного поведения может быть несколько объяснений. Возможно, так Майя пыталась завести новых друзей или же, увидев маленькое беззащитное существо, она захотела взять его под опеку и потому принесла с собой.