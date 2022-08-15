Свиньи спасли от вымирания австралийских крокодилов

Дикие свиньи сыграли ключевую роль в сохранении гребнистых крокодилов, об этом говорится в опубликованном в журнале Biology Letters исследовании ученых из Университета Чарльза Дарвина.

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Эти свиньи были завезены на территорию Австралии в конце XVIII века. Этот вид начал быстро размножаться, и сегодня свиньи наносят ущерб местным экосистемам, в особенности растениям, уничтожая редкие виды. Однако они спасли от вымирания гребнистых крокодилов, популяция которых резко упала до рекордно низкого уровня из-за охоты.

Ранее крокодилы охотились на рыб или черепах, однако теперь перешли на свиней. Это показали результаты анализа соотношения изотопов азота и углерода в костях рептилий, которые сравнили с костями гребнистых крокодилов, живших 40–55 лет назад.