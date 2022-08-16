Чем примечательна дата 16 августа?

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Сегодня, 16 августа, в Парагвае празднуют День ребенка. 16 августа в СССР вышел приказ "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия", вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами, Татарстан и Башкортостан подписали первый Договор о дружбе и сотрудничестве, под землей появился первый перегон казанского метро, в Лаишево открылся музей, сборная России по футболу провела первый матч, основана Международная академия астронавтики, на авиасалоне МАКС-2009 столкнулись самолеты. Родились физик Габриель Липпман, художник Иван Билибин, ученый-востоковед Юрий Рерих, автор гимна Татарстана Рустем Яхин. Скончались учитель Фрейда Жан Шарко, автор романа "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, король рок-н-ролла Элвис Пресли, актер театра и кино Андрей Миронов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Башкортостан + Татарстан = дружба

16 августа 1921 года родился композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, автор Государственного гимна Татарстана Рустем Яхин. Заниматься музыкой он начал в 13 лет. В сокращенный срок окончил Казанскую детскую музыкальную школу №1 им. П.И. Чайковского, класс Антонины Чернышевой. Переехал в Москву, где учился в музыкальном училище при Московской консерватории по классу фортепиано у Аврелиана Руббаха, но война помешала планам. По болезни вернулся в Казань, где работал пианистом — концертмейстером Татарского радиокомитета. В 1942 году был призван в Красную армию, служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, а затем в ансамбле песни и пляски Московского фронта ПВО пианистом-аккомпаниатором. В 1950 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у В.А. Белого, затем Ю.А. Шапорина и специального фортепиано у В.М. Эпштейна. Вернулся в Казань и преподавал в Казанской консерватории композицию, работал в камерном ансамбле. Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. Многократно выезжал с концертами на гастроли по городам Союза как композитор и пианист с исполнением собственных произведений. В 1968 году выезжал с концертом в Финляндию, в 1977 году — в Югославию на Международный фестиваль современной музыки. Умер 23 ноября 1993 года в Казани, похоронен на Ново-Татарском кладбище.

16 августа 1991 года был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Татарстаном. Его подписали председатель Верховного Совета БССР Муртаза Рахимов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В этот же день в республиканских газетах был опубликован проект нового Союзного договора, подписание которого планировалось через несколько дней. Но обстоятельства сложились по-другому. 19 августа в Москве начался путч, подписание отложили. А в декабре 1991 года СССР перестал существовать. Бурные события в стране, развернувшиеся почти сразу после подписания договора между Башкортостаном и Татарстаном, не позволили по достоинству оценить его политическое значение. Документ стал юридической базой для развития прямых экономических связей и разностороннего культурного сотрудничества. Договор 1991 года получил свое дальнейшее развитие в Договоре о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, подписанном 10 августа 1997 года.

16 августа 1997 года открылся музей Лаишевского края имени Державина. С 1993 года он был включен в сеть Национального музея на правах филиала. Экспозиция располагается в здании Детской школы искусств, собрание включает в себя более 10 тысяч единиц хранения.

16 августа 2001 года завершились работы по прокладке левого тоннеля, связавшего две первые станции казанского метро — "Суконную слободу" и "Площадь Тукая". Казанский метрополитен стал первым построенным после распада СССР. По длине линий он на 154-м месте в мире и на четвертом в России. По числу станций на 5-м месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

16 августа 2021 года "Реальное время" написало, что в Казани впервые был введен пересадочный тариф для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он дороже обычной стоимости билета, но позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками. Внедрение бескондукторной системы оплаты, беспилотное метро, эксперимент с электробусом, увеличение зарплаты работников, ремонт трамвайных путей и вагонов — новый гендиректор "Метроэлектротранса" отчитался о своей работе.

Приказ №270

16 августа 1941 года, спустя два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия", согласно которому все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины. Приказ подписали председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин, заместитель председателя Вячеслав Молотов, маршалы Советского Союза Семен Буденный, Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Борис Шапошников и генерал армии Георгий Жуков.

16 августа 1992 года сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве состоялась первая домашняя игра сборной против Мексики, в которой российские футболисты одержали победу со счетом 2:0. Кстати, тоже 16 августа, но уже 2018 года был опубликован новый рейтинг FIFA, в котором сборная России поднялась на 21 строчку и заняла 49-е место. Это был самый большой скачок среди всех сборных. Прежний рекорд был зафиксирован в октябре 2010 года, когда россияне преодолели 15 строчек.

16 августа 2009 года в районе аэродрома "Раменское" на генеральной репетиции перед авиасалоном МАКС-2009 столкнулись два самолета Су-27 эскадрильи "Русские витязи". Погиб один из трех пилотов — командир пилотажной группы "Русские витязи" Игорь Валентинович Ткаченко. Самолеты Су-27 столкнулись при маневре после роспуска группы и упали на землю. Два пилота успели катапультироваться, а Игорь Ткаченко погиб, так как у его кресла-катапульты не раскрылся парашют. Катастрофа унесла еще одну жизнь: один из самолетов упал на дачный поселок, отчего сгорело три дома, позднее от ожогов скончалась одна из жительниц поселка. Игорь Ткаченко посмертно получил высшую государственную награду за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Выступление пилотажной группы на авиасалоне ограничилось непродолжительным проходом перед зрителями в составе ромба: так пилоты почтили память своего командира. Все остальные показательные полеты состоялись.

Астронавты, объединяйтесь!

16 августа 1960 года была основана Международная академия астронавтики (IAA). Ее основали в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Академия объединяла лучших специалистов в области астронавтики и приобрела мировую известность как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.