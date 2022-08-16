Как у рыбки: 7 мифов о внимании

Современного человека уже не раз обвиняли в рассеянности, в неспособности удерживать внимание более 8 секунд и связывали это с развитием гаджетов. Но так ли это на самом деле — и в какие мифы о внимании мы верим еще? Рассказываем в 7 карточках.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Теории и практики

Миф о продолжительности внимания возник после исследования, опубликованного Microsoft. В нем канадские исследователи опросили 2000 участников и впоследствии изучили электрическую активность мозга (также известную как электроэнцефалограмма, или ЭЭГ) еще 112 человек. Основываясь на этом, исследователи обнаружили, что средняя продолжительность концентрации внимания человека сократилась с 12 до 8 секунд. Однако представленная инфографика не была основана на результатах собственного исследования Microsoft. Источником является некий веб-сайт Statistics Brain, при переходе на который предлагается ряд источников с разными статистическими данными. Ни в одном из них не говорится о продолжительности концентрации внимания людей или золотых рыбок.

Кроме того, понятие средней продолжительности концентрации имеет малое значение. Способность обращать внимание на что-то зависит от поставленной задачи.

Теории и практики

Среди таких практик — когнитивные тренажеры, медитации, осознанная ходьба, занятия спортом. Благодаря регулярности внимание, как и любой другой навык, можно прокачать.

Теории и практики

Непроизвольное внимание является импульсивным: человек не совершает сознательный выбор, куда направить фокус. Отвлекать могут внешние шумы, движения, навязчивые мысли. Поэтому для повышения качества работы нужно минимизировать все отвлекающие факторы. Волевым усилием непроизвольное внимание можно трансформировать в произвольное.

Произвольным вниманием человек управляет самостоятельно. Сознание в этот момент является активным и способствует повышению качества выполняемых действий.

Теории и практики

Способность концентрироваться зависит от психического состояния: чем тревожнее ум, тем сложнее удерживать фокус. Перед началом работы или обучения необходимо вернуться к спокойному состоянию и немного расслабиться.

Теории и практики

Ресурс внимания имеет ограниченный объем. Растрачивая его впустую, мы отнимаем у себя силы для концентрации на главном, не можем доделывать важные дела и испытываем стресс.

Теории и практики

Когда мы удерживаем в голове сразу несколько дел, производительность снижается. Это происходит из-за того, что задачи будто соперничают друг с другом за общие ресурсы — внимание и память. В Университете Стэнфорда обнаружили, что те, кто привык концентрироваться на нескольких задачах сразу, хуже запоминают, испытывают трудности в организации мыслей и не умеют отфильтровывать ненужную информацию.

Теории и практики